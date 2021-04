Ny park ved Køge Å

I oktober sidste år flyttede beboerne ind i 30 nye lejligheder på Å-grunden, og siden årets start har Køge Kyst arbejdet med at anlægge et nyt offentligt parkanlæg mellem åen og det nye byggeri. Parken står nu færdig og vil i de kommende måneder fremstå mere og mere grøn.

Indtil videre kan man dog kun se selve parkanlægget fra den offentlige cykel- og gangsti, som forbinder Fændediget med den hvide bro. Der er nemlig opsat et hegn langs stien for at give anlægget ro til at gro til. Til sommer vil hegnet blive fjernet, så alle kan tage ophold i parken.