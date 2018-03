Ny optimisme i Kjøge Mini-By

Det var hovedbudskabet ved den seneste generalforsamling i Kjøge Mini-By, hvor det »store« byggeri af et nyt cafehus var omdrejningspunktet for formandens beretning. Nu er minibyen som bekendt gået i gang med et stort byggeri på 236 kvadratmeter til over tre millioner kroner og for første gang, har Mini-Byen lånt nogle penge til et projekt, det nye velkomstcenter. Grunden er støbt og væggene er ved at blive rejst.