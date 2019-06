Se billedserie De 72 kommende studieboliger forventes færdigbyggede senere på året. Foto: Simon de Visme

Ny milepæl for Campus: Studieboliger skyder i vejret

Køge - 28. juni 2019

Det er kun godt og vel et par uger siden, at borgmester Marie Stærke deltog i et første spadestik for byggeriet af Zealands nye afdeling få meter væk, og torsdag over middag kunne hun holde endnu en tale, da der blev holdt rejsegilde for de nye studieboliger i Campus-området, hvor udviklingen fortsætter ufortrødent.

- Det er kun få uger siden, at jeg var til et andet første spadestik få meter herfra, så der sker virkelig meget hele tiden, påpegede Stærke og fortsatte:

- Det er en stor fornøjelse at være med i dag, og det er svært at forstå, at det blot er fem måneder siden, at vi havde det første spadestik.

I dag kan man se studieboligernes ydre, vægge og fundamentet til hele byggeriet, som forventes færdigt senere på året. Bygherre er Domea, der også havde et par ord at sige til gårsdagens rejsegilde.

- Byggeriet er godt på vej, og når det står færdigt, kommer det til at danne en port ind mod Campus-området, fortalte Charlotte Nørbak, der er direktør for byggeri og byudvikling hos Domea.

Hun påpegede, at rejsegildet først og fremmest afholdes for at fejre håndværkerne, og direktøren benyttede også sin tale til at henvise til Campus-området som et område med meget natur.

- Det skal vi passe på, og blandt andet derfor bliver der etableret bassiner under jorden, som skal opsamle regnvand, forklarede Charlotte Nørbak.

De kommende studieboliger kommer til at bestå af én bygning i fire etager, som rummer de 72 boliger. De er fordelt på 32 et-rums og 36 to-rums boliger, samt fire et-rums såkaldt tilgængelighedsboliger.

For Marie Stærke var torsdagens rejsegilde endnu en milepæl i det store arbejde med at skabe gode rammer for det fremtidige studiemiljø i Campus Køge. Borgmesteren var ligeledes med på at fejre håndværkerne.

- Det er vigtigt, at vi bruger dagen i dag til at fejre håndværkerne, for det er deres fortjeneste, og deres indsats vil jeg gerne takke, lød det fra Stærke.