Se billedserie Anja Lund Pedersen sammen med butikshunden Eigil, som er kendt og elsket af kunderne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny medejer af fremadstormende modebutik i Strædet

Køge - 30. december 2020 kl. 06:34 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Pr. 1. januar bliver den 38-årige Anja Lund Pedersen medejer af My Apartment i Strædet. For tre år siden blev hun headhuntet til stillingen som butikschef efter syv år hos Vera Moda på Torvet. En beslutning hun er glad for i dag, men som ikke var helt ligetil for hende.

- Det vilde er, at jeg faktisk sagde nej tak til stillingen, men de vendte heldigvis tilbage til mig og jeg er beæret over, at de nu vil have mig med på en lidt ny måde, siger den kommende medejer.

Butik i fremgang

Mens andre butikker vånder sig under coronakrisen, er det indtil videre lykkedes Anja Lund Pedersen og hendes kolleger at skabe fremgang i en hård tid. Og selvom hun ser frem mod januar og februar med en smule nervøsitet, er hun først og fremmest optimistisk.

- Vi havde kunne lukket i 14 dage, da corona brød ud - så kunne jeg ikke holde ud at være derhjemme længere. Vi lavede nogle lykkeposer, som folk gik helt amok i. Vi bruger de sociale medier endnu mere, end vi plejer, og vi var med i Køge Handels kampagne, hvor folk kunne få bragt deres varer hjem, fortæller butikschefen med begejstring i stemmen om succeshistorien.

Bedre plads i Strædet

Selv om der har været og stadig er udfordringer at tackle i Køges relativt nye, åbne shoppingcenter, er Anja Lund Pedersen glad for skiftet til de nye, større og mere moderne butikslokaler. Hun har boet 22 år i Køge og føler sig som en ægte køgenser og har da også masser af stamkunder, der både kigger forbi for at handle og hilse på butikshunden Eigil.

- Strædet er helt vild fed. Jeg synes, det er en fed kombination mellem den gamle bydel og de større butikker i Strædet. Vi har næsten 400 kvadratmeter hos My Apartment og kan langt bedre byde kunne med barnevogn velkommen. Vi har plads til 10-15 barnevogne, og det udnytter vi for eksempel til børneshopping. Desuden har vi også plads til modeshows inde i butikken, forklarer Anja Lund Pedersen om nogle af de initiativer, der har været medvirkende årsager til, at butikken har en større omsætning end i 2019 og ligger væsentligt over det forventede budget for december måned.

- Vi har ja-hatten på. Vi har en højere omsætning og har absolut ikke noget at klare over.