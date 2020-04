Ny mand på gulvet: Direktørskifte i Junckers

- Det er med lige dele stolthed og ydmyghed, at jeg har takket ja til at overtage rollen som CEO i Junckers. Junckers repræsenterer for mig et stykke dansk industrihistorie, som jeg ser meget frem til at engagere mig i og udvikle yderligere sammen med dens dedikerede og engagerede medarbejdere.

- Når tidspunktet er rigtigt nu, er det fordi vi her halvandet år ind i JFK's ejertid står over for at skulle fastlægge en ny lang planperiode for Junckers. Da jeg samtidigt vidste, at jeg inden for de nærmeste par år, godt vil have mere tid og energi til min familie og på sigt prøve nye udfordringer, synes jeg det var bedst for alle at tage beslutningen nu. Jeg er taknemmelig for, at have været en del af Junckers historie i de seneste 20 år, som har budt på stor afveksling i en organisation, der producerer og sælger nogle af markedets bedste produkter.