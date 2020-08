Send til din ven. X Artiklen: Ny mand i spidsen for teknik og miljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny mand i spidsen for teknik og miljø

Køge - 28. august 2020 kl. 10:09 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes byråd har valgt et stærkt kort, der fremover skal stå i spidsen for kommunens fortsatte udvikling. Med Stig Werner Isaksen får Køge Kommune en erfaren og sikker direktør, der kender Teknik- og Miljøområdet indgående efter mange år i to danske kommuner. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Stig Werner Isaksen bliver ny direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune. Han har de seneste syv år arbejdet i Aabenraa Kommune som direktør for henholdsvis Kultur, Miljø & Erhverv samt Plan, Teknik & Miljø.

Fra mandag den 5. oktober bliver det den fortsatte udvikling af Køge Kommune, som Stig Werner Isaksen skal kaste sig over.

Den nye direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen kommer med bred erfaring, og er valgt som den, der med sikker hånd skal videreføre den fortsatte udvikling af kommunen.

- Vi har valgt en direktør, der med sin brede erfaring, sit personlige lune og sin evne til at skabe gode netværk og relationer vil sikre, at den fantastiske udvikling, som Køge Kommune oplever, bliver videreført. På teknik- og miljøområdet skal man - ud over at sikre udviklingen - også have øje for den daglige drift af kommunen, der har betydning for såvel erhvervslivet som borgernes praktiske hverdag. Det kræver en sikker hånd, som vi nu har fundet i Stig Werner Isaksen. Jeg glæder mig til samarbejdet, siger borgmester Marie Stærke ()S.

- Køge Kommune er inde i en enormt spændende udvikling. Det handler både om de store prestigeprojekter som fx udviklingen af hele Køge Nord området og kommunens byer og landsbyer. Og så handler det om, hvordan vi er på forkant, og planlægger vores kommune, så vi er klar til at mange nye borgere vil flytte ind over kommunegrænsen i årene der kommer. Jeg glæder mig enormt meget til at være med til at præge det vigtige arbejde, siger Stig Werner Isaksen.

Stig Werner Isaksen er 53 år, uddannet jurist fra Københavns Universitet og har de seneste syv år arbejdet i Aabenraa Kommune som direktør for henholdsvis Kultur, Miljø & Erhverv samt Plan, Teknik & Miljø.

Fra 1995 til 2013 arbejdede Stig Werner Isaksen i Kolding Kommune, hvor han sluttede som vicedirektør og områdechef for Kultur, Plan og Fritidsområdet i By- og Udviklingsforvaltningen. Inden da var han blandt andet administrationschef for Teknisk Forvaltning. Han startede i Kolding Kommune som juridisk konsulent i Teknisk Forvaltning.

Stig Werner Isaksen er gift med Anette, og sammen har de fire børn.