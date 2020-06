Nogle af de stærkeste af HB Køges sponsorstøtter har sammen rejst 25 millioner kroner til opførelsen af førstesalen i tilbygningen til hovedtribunen i Køge Idrætspark. Her skal der blandt andet være sponsorlounge, lokaler til HB Køges administration samt køkkenfaciliteter til bespisning. Her ses flere af sponsorerne ved et nyligt investormøde. Foto: HB Køge

Ny lounge skyder op: Sponsorer har samlet 25 millioner

Køge - 27. juni 2020

Opførelsen af Køge Idrætspark er sket under fælles forståelse af, at både kommune og private aktører har skullet spæde til for at kunne bygge alt fra en ny idrætshal, omklædningsrum til breddeidrætten samt en sponsorlounge til HB Køges sponsorer.

Netop det sidste element står en større kreds af HB Køges stærkeste støtter bag, oplyser klubben på sin hjemmeside. De private investorer har således skaffet hele 25 millioner kroner til den nye lounge på førstesalen. Byggeriet er i fuld gang, og maskinerne arbejder på højtryk i den kommende tilbygning bag hovedtribunen i Køge Idrætspark.

Førstesalen skal desuden rumme lokaler til HB Køges administration og konferencefaciliteter med plads til 500 siddende gæster, oplyser klubben på hjemmesiden. Dertil kommer køkkenfaciliteter til bespisning.

Ifølge klubben mødtes investorerne bag for nylig til investormøde, en bid mad og et blik ud over Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark:

»Det var deres første fælles møde, siden byggeriet begyndte. Investorerne var tydeligt begejstrede for, hvad de blev præsenteret for og kigger med store forventninger frem mod indvielsen i februar 2021. Samtidig var det klart for flere af dem, at byggeriet kan være med til at blive en afgørende del af udviklingen af ikke kun HB Køge, men hele Køge by, kommune og omegn,« skriver HB Køge på sin hjemmeside.