Ny legestue opføres i Bjæverskov

Børn og dagplejere i Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby kan godt begynde at glæde sig. Byrådet besluttede nemlig på sit møde tirsdag, at der skal bygges en helt ny legestue på Gartnervej i Bjæverskov, oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Dagplejen er en tryg og dejlig base for de helt små. Med legestuen her giver vi mulighed for, at dagplejer og børn på tværs af byerne Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby kan mødes i nye, moderne rammer, bygget netop med de mindste for øje. Her kan børnene lege og tumle både ude og inde, og dagplejerne udveksle erfaringer og give hinanden faglig sparring, udtaler borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen.