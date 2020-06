Ny leder til Køge Arkiverne

Når hun senere på sommeren begynder på arbejde i Køge Arkiverne får hun ansvaret for et hold på omkring 30 frivillige og skal desuden arbejde nogle timer om ugen for Museum Sydøstdanmark og Køge Museum; der meget praktisk deler hus med Køge Arkiverne.

Hun har netop fortalt om den nye stilling til DAGBLADET, hvor hun giver udtryk for at hun glæder sig til de nye udfordringer i jobbet som arkivleder i Køge.

- Kort og godt, så følte vi, at hun var den bedste blandt ansøgerne, og at hun har, hvad der skal til for blandt andet at motivere de mange frivillige, der gør et stort arbejde hos de enkelte lokalarkiver i kommunen, siger bestyrelsesmedlem Mogens Pejtersen, der oplyser, at Anette Månsson begynder hos Køge Arkiverne den 15. august.