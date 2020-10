Hen over efterår og vinter går arbejdet i gang med at udskifte Herfølge Stadions græstæppe, så banen i fremtiden bliver til en kunstgræsbane. Foto: Jesper From

Ny kunstgræsbane ventes klar til april

Herfølge Boldklub har via lån og egne midler desuden tilkendegivet, at man finder det resterende beløb, der skal til for at få alle projektets økonomiske ender til at mødes, og derfor er forventningen nu, at arbejdet med omlægningen og udskiftningen på opvisningsbanen kan begynde i november. Det forventes så, at selve pålægningen af kunstgræstæppet kan finde sted i april næste år, hvormed banen så umiddelbart derefter kan tages i brug.