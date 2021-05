Valsemøllen A/S får nu grønt lys til at opføre endnu en silo i Køge Nord, og planen er, at siloen skal være op til 36 meter høj. Illustration: Valsemøllen A/S

Ny kæmpesilo får grønt lys og skyder snart i vejret

Køge - 12. maj 2021 kl. 17:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Køges højeste bygning får nu en lillebror, når Valsemøllen A/S inden længe kan begynde opførelsen af en ny silo til opbevaring af korn.

Mens Valsemøllen i Køge Nord i dag rager 46 meter i vejret, ventes den nye bygning at blive mellem 32 og 36 meter høj, og forleden nikkede et enigt klima- og planudvalg ja til Valsemøllens ansøgning til projektet.

Det glæder Valsemøllens administrerende direktør, Niels Brinch-Nielsen, der fortæller, at virksomheden oplever stigende efterspørgsel på deres produkter. I et skriftligt svar til DAGBLADET udtaler han:

- Valsemøllen har fra starten i Køge tilbage i 1989 gennemgået en løbende udvikling og er blevet udvidet ad flere omgange, blandt andet med havregrynsproduktion. Det betyder også, at vi er gået fra otte til 30 medarbejdere. Med de stigende krav til bæredygtighed og unikke koncepter, som der fornuftigt nok stilles til fødevarevirksomheder i dag, har vi brug for mere plads til at adskille vores råvarer: kornet. En ny råvaresilo vil derfor blandt andet muliggøre nye danske, økologiske melkoncepter og andre mel- og grynprodukter med kort vej fra jord til bord i fokus, udtaler Niels Brinch-Nielsen.

Fra politisk side findes der heller ingen anledning til at være kritiske over for forslaget. Tværtimod, mener klima- og planudvalgsformand, Niels Rolskov (EL).

- Det er højere end det, som lokalplanen tillader, men omvendt mindre end den nuværende bygning, og vi tror, at det vil blive pænt, og at det kan passe ind. Samtidig er vi på ingen måde blev lagt ned af høringssvar, så man sige, at det vel bare handler om at komme i gang med at få malet noget korn, siger Niels Rolskov.

Også SF's Torben Haack ser den nye silo som en positiv tilføjelse til Køge Nord:

- Den nuværende silo har jo ligget der i mange år, og vi vil da meget nødigt miste dem. Det er jo også en arbejdsplads, og de generer ikke nogen. Så med dette er vi med til at sikre nogle arbejdspladser, hvilket naturligvis er positivt, siger han.

De to siloer planlægges forbundet med en forbindelsesgang i cirka seks meters højde, mens den ny »silo ventes at få en længde på 24 meter og en dybde på mellem 10 og 15 meter.