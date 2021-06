Ambitionerne er høje for Køge Kommunes nye handicappolitik, der skal give mennesker med handicap mulighed for at leve et meningsfuldt liv. Arbejdet kommer dog til at tage tid, fortæller udvalgsformand. Foto: Trine Møller Pedersen

Ny handicappolitik skal sikre lige adgang for alle og flere penge på sigt

Køge - 01. juni 2021 kl. 14:06 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I løbet af foråret har borgere med handicap, deres pårørende, fagpersoner og flere interesseorganisationer kommet med input og løsninger til, hvordan Køge Kommunes nye handicappolitik skal se ud. Over seks workshop har de forskellige parter givet deres besyv til politikken, der skal sætte retningen for handicapområdet i kommunen de kommende år.

Tirsdag aften vedtog et enigt byråd endeligt politikken, der skal erstatte den eksisterende handicaphandleplan fra 2009.

For Lissie Kirk (S), der er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune, er noget af det vigtigste, at den nye handicappolitik er udarbejdet i samarbejde med »alle interessenterne«.

- De tæller både Handicaprådet, brugerne, pårørende, foreninger, erhvervsliv og uddannelser. Det er vigtigt for at skabe ejerskab, og fordi vi skal have handicappede ud i det omkringliggende samfund. Vi skal ikke gemme dem væk i særlige grupper, fastslår Lissie Kirk og uddyber:

Politikkens vision Køge Kommune skal være et samfund, hvor mennesker med handicap har mulighed for at leve et aktivt liv, der giver mening for den enkelte uanset handicap og uanset, hvor i livet man befinder sig.



Tanken er, at samfundet beriges og styrkes af den mangfoldighed, der opstår, når alle borgere deltager aktivt i samfundslivet.



Mennesker med handicap er lige så forskellige som alle andre og har forskellige behov, ønsker og mål for livet, lyder det fra kommunen. Samtidig ændres behov, ønsker og mål gennem livet, og det er forskelligt, hvad der bidrager til et meningsfuldt liv, når man er barn, ung teenager, voksen eller bor på plejehjem.



Værdigrundlaget for handicappolitikken er derfor at kunne lykkes med visionen, hvis løsningerne skabes gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde, der altid tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og mål for et meningsfuldt liv.



Kilde: Køge Kommune

- De skal med ind i foreningslivet, på uddannelser og i arbejdslivet. De skal være en del af hverdagslivet og bybilledet, for handicappede er en del af det levede liv, ligesom alle andre er det.

Større ejerskab Handicappolitikken dækker over syv forskellige temaer, som herunder har en række indsatsområdet. Men en ting er en politik med en masse mål og visioner. Noget andet er at implementere planerne og omsætte dem til praksis.

Ifølge beslutningen skal det ske gennem etårige handleplaner, som udarbejdes under hvert tema af en række arbejdsgrupper.

Eksempelvis skal en gruppe bestående af Handicaprådet, Unge med handicap, parterne i Campus Køge, Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen arbejde på, hvordan flere unge med handicap kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Ifølge planen skal gruppen mødes første gang i september i år og afslutte sit arbejde i marts 2022.

Herefter er det op til politikerne at tage stilling til arbejdsgruppen konklusioner og først i den forbindelse afsætte flere penge til området.

Spørger man Lissie Kirk, giver politikken og handleplanerne en hel nye måde at arbejde med handicapområdet på.

- Tidligere har det levet sit stille liv i Handicapområdet og hos de politikere, som har haft interesse for området. Men denne gang har det været vigtigt at lave noget sammen med alle, og det er ikke kun inddragelse, det handler om at lave det sammen med alle, påpeger udvalgsformanden.

Nogle vil nok læse sådan en ny politik fra kommunen med en masse flotte mål og visioner og tænke, hvordan kommer det til at gøre en forskel i virkeligheden. Hvilken betydning vil den nye politik konkret få for køgensere med handicap?

- Vi får en bredere politisk forankring, som går på tværs af udvalgene, og det gør, at vi politisk får nogle handleplaner, som kan være et dynamisk arbejdsredskab. Det er min forventning, at vi får et meget større ejerskab og ansvar for at udvikle handicapområdet, lyder det fra Kirk.

Men en ting er politisk forankring på tværs af udvalgene, ejerskab og ansvar. Hvilken forskel vil borgerne i Køge konkret mærke?

- Jeg opfordrer alle, der har interesse til at deltage i det kommende arbejde med at udarbejde handleplanerne. På den måde får man indflydelse og er med til at sætte den dagsorden, som vi som politikere skal prioritere bagefter. Det forpligter mere, end det har gjort tidligere.

Et oplæg til diskussion At handicappolitikken skal føres ud i livet med handleplaner, er et bevidst valg, så borgere med handicap og mange andre parter selv får andel i arbejdet.

- Det er borgerne, det handler om, og det er deres hverdag, som bliver påvirket. Det skal de selv være med til at ændre, så de får et større ejerskab. Det handler for eksempel om at fortælle, hvor skoen trykker, og hvor det er svært, men også om de gode idéer, siger Lissie Kirk.

Når det kommer til tidsrammen, står flere af arbejdsgrupperne til først at færdiggøre deres arbejde i løbet af 2022. Er det ikke ret lang tid at bruge på nogle af de her handleplaner for at komme frem til deres mål?

- Nej, det er det ikke. For det første er det et kæmpe stort arbejde at sætte i gang i de forskellige forvaltninger, og for det andet skal vi finde ud af, hvordan arbejdsformen er. Skal det for eksempel fortsætte med at køre online?, spørger udvalgsformanden.

Hun peger på, at de efterfølgende politiske beslutninger i hendes øjne kommer til at indgå som budgetstof, når der skal tages stilling til økonomien.

- Der kommer et nyt byråd fra den 1. januar, og vi kan ikke forpligte dem til noget allerede nu, så det giver god mening, at det skal bearbejdes, og at det tager tid. Vi gør det så hurtigt som muligt, men der må hellere gå lidt længere tid, så der kommer et godt produkt.

En af arbejdsgrupperne skal forsøge at udvikle en model, så borgere på botilbud på det specialiserede socialområde kan få et årligt sundhedstjek. Det forventer man at have en plan for i slutningen af 2021, så sundhedstjekket kan tilbydes i 2022.

Lissie Kirk, burde man ikke kunne sætte de her sundhedstjek i gang lidt hurtigere?

- Det er tale om et forslag og en idé, men det kan jo være, at den arbejdsgruppe hellere vil sætte noget andet i gang. Det hele skal skabes sammen med interessenterne, ellers bliver det bare forvaltning. Så der er tale om oplæg til diskussion i arbejdsgrupperne ud fra nogle idéer, og så kan drøftelserne gå i en anden retning, understreger Kirk.

Forventer flere penge Spørgsmålet er, om borgerne i Køge vil kunne mærke en forskel af den nye handicappolitik, inden arbejdsgrupperne har gjort deres arbejde med handleplanerne, og politikerne efterfølgende har sat penge af. Det kaster svaret fra udvalgsformanden ikke fuldstændigt lys over:

- Hvis der er tiltag, som ligger lige til højrebenet, vil jeg da arbejde for, at det er noget, vi sætter i værk. Men så har det ikke været en del af handleplanerne. Det altafgørende i handleplanerne er, at vi skaber noget sammen, og vi skal ikke forcere noget, for det skal gøres ordentligt, siger hun.

Lars Kunov, der er formand for Handicaprådet, foreslår, at man skal begynde at implementere politikken allerede nu og undervejs i arbejdet, i stedet for at vente til at arbejdsgrupperne er helt færdige. Er det noget, I tænker at gøre?

- Det er ikke noget, jeg vil afvise, men i så fald er det udvalget og byrådet, der skal ind og have en mening om det. Handleplanerne er lagt frem, som de er lagt frem, og så må vi se på kommende høringssvar og det, de giver anledning til, siger Lissie Kirk.

Det siger måske sig selv, men hvor vigtigt er det, er der i sidste ende bliver afsat penge til at føre handleplanerne og deres mål ud i livet?

- For mig er det meget, meget vigtigt. Der er kommet en øget opmærksomhed på de handicappedes vilkår, og det er jeg rigtig glad for, for nogle gange har jeg oplevet, at der har blæst lidt modvind på den cykelsti.

Udvalgsformanden regner med, at de løsninger, som arbejdsgrupperne kommer frem til, i sidste ende vil blive prioriteret højere end tidligere, og at politikerne dermed vil afsætte flere penge til området.

- Det forventer jeg helt klart, og jeg vil gøre mit for, at det kommer til at ske, fastslår Lissie Kirk.