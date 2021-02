»Strædet er en af de væsentligste årsager til, at Køge bymidtes detailhandel har klaret sig bedre i de seneste år end andre bymidter og shoppingcentre«, lyder det i den nye detailhandelsanalyse for Køge Kommune, som netop er blevet offentliggjort. Billedet her er fra åbningen af Strædet i 2017. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ny handelsgade bidrager stort til omsætningen

Mens nogle frygtede, at Køges bymidte ville knække over i to og blive til to separate handelsområder uden større sammenhæng, lunede mange andre sig ved tanken om, at et stort udbud af nye specialbutikker var på vej til Køge.

Forud for butiksgaden Strædets åbning i efteråret 2017 var der delte holdninger til, om byen kunne rumme så stor en butikstilføjelse. Men kigger man på den nye detailhandelsanalyses konklusioner for Strædet, er svaret et rungende ja.