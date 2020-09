Se billedserie Der er stor glæde hos Køge Bugt Gymnastikforening, der nu for alvor kan komme i gang med planerne om at bygge endnu en hal. Her er det formand Ernst Lykke Nielsen. Foto: Torben Thorsø

Ny hal til gymnastikken

Køge - 19. september 2020

Der er lagt op til endnu flere kraftspring og gymnastiske udfoldelser hos Køge Bugt Gymnastikcenter, som netop har fået en kontant håndsrækning til at bygge endnu en hal ved Ravnsborghallen.

I den nye budgetaftale 2021-2024 har forligsparterne nemlig afsat et anlægstilskud på seks millioner kroner, over de næste to år, til opførelsen af Hal ll ved Ravnsborghallen.

Den prioritering vækker naturligvis glæde hos formanden for gymnastikforeningen, Ernst Lykke Nielsen:

- Det er da helt vildt fantastisk og allerede, da vi fik beskeden i går, begyndte vi at ringe rundt med beskeden.

Formanden fortæller, at endnu en hal ved Ravnsborghallen har været et ønske gennem de seneste år. For selvom gymnastikforeningen allerede har bygget én ny hal ved Ravnsborghallen, så er der stort behov for endnu mere halkapacitet, fortæller formanden.

Ernst Lykke Nielsen fortæller videre, at nu skal gymnastikforeningen for alvor i gang med at slå nogle streger på papiret og arbejde med at rejse resten af de penge,d er skal bruges til byggeriet.

Foreningen har som nævnt tidligere stået for at bygge en hal, der kostede omkring 15,5 millioner kroner. Han vurderer at den nye hal vil koste nogenlunde det samme, og at faciliteterne indendøre også vil matche den eksisterende hal.

- Når vi bygger igen, så bruger vi selvfølgelig de erfaringer, vi har gjort os, og indretter den nye hal, så vi optimerer brugen af begge haller, siger han og forklarer, at den nye hal vil blive »koblet på« det eksisterende gymnastikcenter.

- Og igen sætter vi murene så langt ude som muligt, hvorefter vi indretter hallen bedst muligt, bemærker han.

De afsatte penge vækker også begejstring hos formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF), der er superglad for, at kommunen kan understøtte gymnastikforeningens aktiviteter:

- De har en unik opskrift på succes, hvor vi her kan være med til, at de ikke bare fortsætter deres aktiviteter, men også får mulighed for at udvide.

Foruden de seks millioner kroner i starthjælp er der afsat et årligt driftstilskud på 325.000 kroner fra medio 2022.