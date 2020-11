En ny følgegruppe med forvaltning, politikere, investorer, foreningsfolk og andre interessenter skal nu sætte retningen for færdiggørelsen af Køge Idrætsparkprojeket. Arbejdet ventes at gå i gang til december. Arkivfoto: Jesper From

Ny gruppe følger idrætsparken til dørs

Køge - 08. november 2020 kl. 06:00 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Trafikafvikling, tribunekapacitet, potentielle padelbaner og meget mere. Alt sammen inddrages dette i det kommende arbejde i en følgegruppe for Køge Idrætspark, som snart vil se dagens lys.

For selvom der allerede er sket meget i udviklingen af Køge Idrætspark i de forgangne år, udestår en del elementer fortsat, før det store projekt er tilendebragt.

Og dette skal netop følgegruppen med repræsentation fra forvaltningen, byrådspolitikere, idrætsforeninger, Køgehallerne og mulige investorer forsøge at tage hånd om i det videre arbejde med idrætsparken.

På tirsdag lægges et kommissorium for følgegruppen frem på Økonomiudvalgets bord, og her skitseres målsætningerne tydeligt; rettesnoren, som følgegruppen skal arbejde efter, er således, at Køge Idrætspark i fremtiden skal kunne danne ramme om større events såsom EM i kvindefodbold i 2025. En begivenhed, som DBU allerede har budt ind på.

Dertil kommer et ønske om »i samarbejde med private investorer« at løfte stadiondelen af idrætsparken op på superliganiveau.

Sikre adgangsforhold I årets budgetaftale fandt politikerne 15 millioner kroner til idrætsparken, herunder færdiggørelse af ombygning og modernisering. En del af de 15 millioner skal desuden gå til at sikre bedre trafikafvikling, blandt andet for de bløde trafikanter, der skal til og fra idrætsparken.

Behov for dette blev understreget flere gange, da politikerne ved budgetforliget, fordi der er stort ønske om at skabe bedre og tryggere adgangsforhold i området omkring idrætsparken.

Endnu et løft til breddeidrætten er også tiltænkt en del af de 15 millioner kroner, men hvad det konkret dækker over, skal følgegruppen i den kommende tid granske mulighederne for.

Et eksempel kan dog være ønsket fra Køgehallerne om, idrætsparken også skal rumme to udendørs padeltennisbaner samt en basketballbane, den selvejende institution tidligere har fremlagt visioner om.

Dertil kommer, at følgegruppen ifølge kommissoriet skal undersøge perspektiverne i blandt andet tilskuerfaciliteter, eventuel mulighed for udnyttelse af pladsen mellem hal 1 og 2 og musikskolen, byde ind med bud på parkeringsløsninger og fastlægge en finanseringsplan. Med til dette hører arbejdet med at skaffe ekstern finansiering fra mulige investorer.

Tidsplanen fortæller desuden, at følgegruppen konkret udpeger medlemmer senere i november, og at parterne så samles første gang til møde den 15. december.