Se billedserie Zafer Kilic kommer fra Køge og er stolt over at åbne sin første butik i Danmarks hyggeligste handelsby. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny grøn cafe ved stationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny grøn cafe ved stationen

Køge - 18. november 2020 kl. 19:30 Kontakt redaktionen

Der er blandt meget andet sandwich, bagels, kyllingespyd og bowler med laks, pastasalat med karry, tunsalat, coleslaw, tzaziki og humus, quinoa salat og veganske salater i montren hos Green Corner - Køges nye salatbar.

Forretningen åbnede 27. oktober og med adresse ved Stationstorvet er salatbaren et oplagt tilbud til de mange forbipasserende på vej til og fra stationen. Den ideelle beliggenhed var da også ganske afgørende for beslutningen om at tage chancen og springe ud som selvstændig, fortæller indehaver Zafer Kilic.

- Det er min første butik her i min egen by. Vi er stolte af at være en del af Danmarks hyggeligste handelsby og vi håber, at mange har lyst til at prøve vores gode service og vores sunde mad. Vores motto er faktisk "Gør livet lidt grønnere", fortsætter indehaveren.

Han håber, at mange med tiden vil begynde at benytte muligheden for at bestille mad via hjemmesiden for så at samle maden op, når de skifter mellem bus og tog i Køge.

- Du kan jo sidde i toget og bestille din mad og hente den hos os ti minutter senere. På den måde springer du en eventuel kø over. Vi laver også gerne catering til mindre selskaber, siger Zafer Kilic.

Butiksindehaveren medgiver, at det er hårdt at starte ny forretning i en coronatid. Han har dog fuld tiltro til, at Green Corner nok skal blive en succes.

- Vi ligger jo lige ved stationen og der er et godt stykke vej til Torvet. Det skal nok blive godt, mener han.

- hef