Ny friskole rykker et stort skridt nærmere

Køge - 19. januar 2021

Hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser fra naboerne, vil Skolen ved Lille Syd få meddelt en midlertidig landzonetilladelse, og dermed vil friskolen i Herfølge rykke et stort skridt nærmere sin etablering.

Det vedtog et stort set enigt Klima- og Planudvalg i Køge Kommune i den seneste uge, hvor kun SF ikke kunne bakke op om indstillingen fra kommunens teknik- og miljøforvaltning.

Indstillingen gik først og fremmest på at sende ansøgningen om at etablere friskolen i Herfølge i såkaldt nabohøring, og dernæst på at give landzonetilladelse, medmindre der som nævnt kommer væsentlige indsigelser.

- Vi forholdt os mest til, om projektet ligger inden for rammerne af, hvad sådan et kan, skal og må. Der er ingen grund til at hæmme noget, hvis det lever op til tingene, og hvis nogen har lyst til at prøve noget af, forklarer Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget.

Han forventer ikke, at Skolen ved Lille Syd, som vil starte op i forlængelse af det nuværende forsamlingshus i området, vil resultere i de store gener for naboerne.

- Hvis skolen starter med få elever i begyndelsen, er det meget beskedent i de lokaler, som der allerede er. Det gik også glimrende, da Herfølge Skole lånte lokalerne under coronanedlukningen sidste gang. Dengang var der fuldt besat med elever i lokalerne, og det gik super fint uden nogen problemer, understreger Rolskov.

Fra forsamlingshuset er der cirka 200 meter til skelgrænsen til nærmeste ejendom, og forvaltningen vurderer, at der med et forholdsvist begrænsede elevoptag som start ikke vil være væsentlige støjgener for naboer. Artiklen fortsætter under billedet.

Skolen ved Lille Syd ansøger om at opsætte en midlertidig pavillon, som kan placeres inden for det blåt markerede område eller på forsamlingshusets parkeringsplads. Oversigtskort: Køge Kommune

Søger om pavillon I sin ansøgning lægger Skolen ved Lille Syd vægt på, at man ønsker at oprette en friskole, som kan være med til at bane vejen for den nye bydel Herfølge Vest, inden byudviklingen sættes i gang. Et attraktivt skoletilbud ligger nemlig højt på prioriteringslisten for mange potentielle nye beboere, argumenterer friskolen.

Skolen vil etablere sig i forbindelse med Peter Aalbæks økologiske landsby ved Herfølge. Det skal samtidig være en skole, hvor eleverne skal være ude i naturen så meget som muligt, og når undervisningen kommer til at foregå indendøre, bliver det i specialbyggede skurvogne, der er indrettet til formålet, og i forsamlingshuset.

Derfor ansøger Skolen ved Lille Syd om at opsætte en midlertidig, flytbar pavillon på cirka 30 kvadratmeter, der skal understøtte de udendørs aktiviteter og pasningsordning.

Samlet set vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at en midlertidig tilladelse til friskolen blot er en mindre ændring af den eksisterende anvendelse af forsamlingshuset, og at skolen samlet ikke vil have væsentlig påvirkning på området og kun positivt vil bidrage til den kommende fysiske udvikling af Herfølge Vest.

En friskole skal i henhold til friskoleloven opstarte med mindst ni elever de første tre år. Derefter skal den udvides gradvist, så der efter tre-fire år er minimum op til 20-30 elever.

