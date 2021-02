Ny friskole får grønt lys fra naboer

Bidrager positivt

I sin ansøgning har Skolen ved Lille Syd lagt vægt på, at man ønsker at oprette en friskole, som kan være med til at bane vejen for den nye bydel Herfølge Vest, inden byudviklingen sættes i gang. Et attraktivt skoletilbud ligger nemlig højt på prioriteringslisten for mange potentielle nye beboere, argumenterer friskolen.