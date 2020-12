Martin Truberg Jensen er ny forretningsfører i Køge Boldklub.

Send til din ven. X Artiklen: Ny forretningsfører i Køge Boldklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forretningsfører i Køge Boldklub

Køge - 02. december 2020 kl. 18:57 Kontakt redaktionen

Køge Boldklubs bestyrelse har ansat ny forretningsfører/sportschef. Valget er faldet på den 47-årige Martin Truberg Jensen.

Martin Jensen har første arbejdsdag mandag den 4. januar 2021 hvor han får kontor i klubbens nye, moderne kontorlokaler på 1. salen af den nye foreningsbygning, og hans brede vifte af arbejdsopgaver bliver bl.a. at stå for klubbens daglige drift, pleje de nuværende og kommende sponsorer, sørge for at klubbens generelt gode økonomi fortsætter den positive udvikling, sørge for sportslige aktiviteter for både eliten og bredden i klubben, Det gælder også uden for banen - aktiviteter som kan samle klubbens medlemmer til sociale arrangementer for både unge som ældre - kvinder som mænd, piger som drenge.

- Jeg er utroligt glad for den chance, som Køge Boldklubs bestyrelse har givet mig. Det er en stor mulighed for mig til at være med til at udvikle Køge Boldklub både kommercielt som sportsligt, siger Martin Truberg Jensen, der kender Køge Boldklub fra bl.a. egne trænerjobs i klubbens ungdomsafdeling.

I Køge Boldklubs bestyrelse glæder man sig rigtigt meget til at byde Martin Jensen velkommen tilbage i klubben.

- Bestyrelsen er superglade for at have fået besat stillingen som forretningsfører/sportschef og vi er helt sikre på, at vi i Martin har fundet en helt rette person til at varetage de mange opgaver der ligger i fremtiden, siger klubbens formand Brian Hansen.