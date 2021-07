Se billedserie Nils Bo Hermansen har selv handicap inde på livet, og blandt andet derfor startede han med at kæmpe for bedre vilkår. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ny formand vil hæve prioriteten af handicapområdet

Køge - 29. juli 2021 kl. 14:49 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Der er ingen tvivl om, at Nils Bo Hermansen brænder for handicapområdet.

Og det giver ganske god mening.

Han er selv blind, og derfor ved han, hvor vigtigt der er, at en handicappolitik ikke kun lyder god ved præsentationen, men at den også bliver ført ud i virkeligheden.

I starten af juli blev han formand for Danske Handicaporganisationer i Køge, og nu fortsætter arbejdet med at sikre bedre vilkår for kommunes handicappede.

- Jeg har været synshandicappet hele mit liv, og jeg er far til en blind datter. Det har betydet, at jeg er medlem af forskellige foreninger, som har med handicap at gøre. Jeg har altid haft handicap inde på livet, og nu har jeg nået en alder, hvor jeg skal til at tænke på at hjælpe de andre, siger Nils Bo Hermansen, der også sidder i Handicaprådet i Køge Kommune.

Formandspost Som formand for Danske Handicaporganisationer i Køge har han fået mulighed for at være med til at gøre en forskel for kommunens handicappede.

Og den mulighed har han tænkt sig at gribe ved særligt at holde øje med den nyligt vedtaget handicappolitik i kommunen.

- Det betyder rigtig meget for mig, at vi faktisk var med til at lave handicappolitikken, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Nu skal vi til at rykke på de handlingsplaner, som skal udmøntes ud fra politikken.

At få handicappolitikken til at blive til virkelighed er det største, vi har arbejdet på her i de seneste år, mens jeg har været med, siger han og »advarer« kommunens politikere.

- Politikerne vil selvfølgelig gerne sole sig i, at de har været med til at lave politikken. Men de skal så også have lov at føle, at vi holder dem op på det, siger han.

Frem mod kommunalvalget vil Nils Bo Hermansen og handicaporganisationen forsøge sig med en form for debatarrangementer med politikerne for at holde dialogen i gang på området.

Ændringer Den nyudnævnte formand har flere fokuspunkter, som han gerne vil nå i mål med for at forbedre livet for kommunens handicappede.

Eksempelvis ønsker Nils Bo Hermansen, at Køge Kommune får en borgerrådgiver på handicapområdet, som i højere grad kan hjælpe den enkelte borger, når de skal i kontakt med kommunen.

Desuden mener han, at der er flere fokusområder, som skal vægtes højere i kommunen. - Eksempelvis skal der sættes øget fokus på, hvordan handicappede i højere grad kan deltage i fritidstilbud, støtte til børnefamilier med en handicappet, da det rammer hele familien og job og uddannelse. Det er vigtigt for os, at kommunen har en vilje til at sige, at de rigtig gerne vil inklusionen, siger han og uddyber:

- Der skal altid sættes ind med en tidlig indsats for børn og unge. Det er en win-win, at vi uddanner borgerne, så de kan få et job og bliver mere selvhjulpne. Det hænger sammen med, at jo flere, som kommer i arbejde, desto mere skat kommer der ind og mindre hjælp skal de have. Det kan kun betale sig, siger Nils Bo Hermansen.

Han peger på sig selv, da han netop fik hjælp til at få en uddannelse, hvilket har betydet, at han har haft et arbejde i 35 år på trods af, at han er synshandicappet.

I dag er han på en fleksjobordning og arbejder som projektleder i It-afdelingen hos Codan.

Lav prioritet Formanden for Danske Handicaporganisationer i Køge, mener, at handicapområdet generelt har en lav prioritet i det politiske landskab.

Som eksempel peger han på, at man aldrig ville skære ned på normeringerne i daginstitutionerne for i højere grad at hjælpe de handicappede.

- Det kommer aldrig til at ske. Der ville lyde et ramaskrig, siger han.

Men på trods af udfordringerne er Nils Bo Hermansen fast besluttet på, at handicapområdet skal have en højere prioritet.

- Kommunen skal have ros for deres arbejde med den nye handicappolitik. Der er virkelig involveret rigtig mange mennesker, og man har lyttet til, hvad der blev sagt. Når vi kommer ud på den anden side, hvor der ligger nogle handlingsplaner klar, så er vi i gang og så skal vi til at se nogle resultater, siger han og peger på, at der nok kan gå et år før, at processen er kommet rigtigt i gang.