Ny formand i S syd for Køge

Her fremgår det, at formanden, Jonny Jarndof, efter fem år på posten havde valgt ikke at genopstille. Han takkede af med en fin beretning der bl.a. handlede om det store arbejde også afdeling syd-vest deltog i under valgkampen ved seneste kommunalvalg, og glædede sig til at Socialdemokratiet atter fik borgmesterposten. Jonny kom også ind på andre arrangementer som har været ført i foreningens regi gennem året. Flere medlemmer foruden formanden var på valg og modtog genvalg. Kun et enkelt ordinært bestyrelsesmedlem genopstillede ikke men en ny blev valgt.