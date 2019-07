48-årige Jannik Rose Jakobsen er ny formand for Herfølge Boldklub. Han ser frem mod, at klubben nu kan stå på egne ben, efter at HB Køge er flyttet lidt nord på og håber, at boldklubben vil blive et naturligt omdrejningspunkt i Herfølge.

Ny formand i Herfølge: - Vi skal skabe mere liv i byen

Køge - 04. juli 2019 kl. 16:01 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med HB Køges flytning fra Herfølge til Køge i foråret opstod der nye muligheder for Herfølge Boldklub.

Det mener klubbens nytiltrådte formand, Jannik Rose Jakobsen, der forleden afløste Søren Lindholm på posten som formand for de cirka 750 medlemmer af den traditionsrige forening.

Der bliver hverken tale om kursskifte eller drastiske ændringer i boldklubbens vej frem, men håbet er, at man kan fortsætte med at udvikle boldklubben i retning mod, at den kan blive et endnu større omdrejningspunkt for byen, fortæller den nye formand til DAGBLADET.

- Vi vil gerne se, om vi kan skabe mere liv, ikke kun på Herfølge Stadion, men også i byen, siger 48-årige Jannik Rose Jakobsen og fortsætter:

- Herfølge Boldklub har været en del af et fællesskab med HB Køge, der nu er flyttet. På den måde skal vi nok lige finde vores egne ben at stå på. Og som byens største forening er vi klar til at indtage en stor rolle. Vi føler en forpligtelse for at samle byen og forsøge at favne alle, siger den nytiltrådte formand, der mere eller mindre har spillet i klubben helt fra barndommen og frem til oldboys-tiden.

Han fortæller, at den hidtidige formand, Søren Lindholm, for lidt mere end en måned siden meddelte bestyrelsen, at han ville trække sig, da han havde brug for lidt pusterum.

Fra da af gik Jannik Rose Jakobsen i gang med at overveje, om han mon skulle stille op som ny formand, hvilket bestyrelsen siden pegede på som en god ide.

Nu er han i første omgang formand for Herfølge Boldklub frem til næstkommende generalforsamling, der ventes afholdt enten i januar eller februar næste år. Og går det godt i perioden frem til da, afviser han bestemt ikke, at han kunne finde på at melde sit formandskandidatur igen, når generalforsamlingen afholdes om godt et halvt år.