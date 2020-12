- Resultatet er meget opløftende, for vi skulle jo gerne lægge fortiden bag os og finde hinanden i et samarbejde, siger den nyvalgte formand for menighedsrådet i Boholte Sogn, Arne T. Hansen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny formand i Boholte: - Vi skal gerne lægge fortiden bag os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny formand i Boholte: - Vi skal gerne lægge fortiden bag os

Køge - 13. december 2020 kl. 06:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Efterårets første valgaften i Boholte Kirke var præget af dårlig stemning og spydige kommentarer mellem tidligere medlemmer af menighedsrådet, og aftenen sluttede kaotisk, da det efter en times stemmeoptælling blev meldt ud, at der var to stemmer for meget.

Efterfølgende blev resultatet dog godkendt, men en alternativ liste meldte sig nu på banen, og det udløste efter reglerne et afstemningsvalg, som fandt sted i november. Et valg, hvor den tidligere formand for menighedsrådet blev valgt ind, men hvor den modstående liste med Arne T. Hansen i spidsen fik et klart flertal med seks ud af ni valgte medlemmer.

Siden da har det nye menighedsråd haft et første møde, hvor der skulle stemmes - hemmeligt og skriftligt - om, hvem der skulle være den nye formand for rådet. Kun Arne T. Hansen stillede op, at han fik alle ni stemmer. Resultatet er ifølge den nye formand et tegn på et mere harmonisk og forsonende arbejdsmiljø.

- Man kunne jo godt undlade at stemme, selvom der kun var en kandidat. Derfor er resultatet meget opløftende, for vi skulle jo gerne lægge fortiden bag os og finde hinanden i et samarbejde, og når så alle peger positivt på den sammen kandidat, så mener jeg, det er en god begyndelse, konkluderer Arne T. Hansen.

Savner en fast præst Den kommende tid skal menighedsrådet i gang med at få sine forskellige udvalg op at stå, og heldigvis nåede rådets aktivitetsudvalg at holde et møde, fortæller Arne T. Hansen, inden de seneste coronarestriktioner ramte. Det betød, at man nåede at lave en skriftlig indstilling til menighedsrådet om en ny nytårskoncert i midten af januar, hvis restriktionerne tillader det.

Derudover regner den nye formand med, at kirken senere i januar kan genoptage sine månedlige foredrag om forskellige emner.

Et andet punkt, som de seneste måneders heftige diskussioner har kredset om, er, at Boholte Kirke ikke har haft en fast præst i et længere stykke tid. Det skal der nu laves om på, lyder håbet, og menighedsrådet skulle gerne inden for de næste par måneder have en dialog i gang med provsten og biskoppen om dette, fortæller Arne T. Hansen.

- Det ser vi meget frem til, og det er mit indtryk, at alle er enige om, at det skal vi arbejde hen imod.

Arne T. Hansen fortæller ligeledes, at det nye menighedsråd i Boholte har haft et indledende møde med netop biskoppen, og ifølge den nye formand, var biskoppens pointe, at menighedsrådet nu selv bestemmer farten i forhold til at få en fast præst.

- Hvis han kunne konstatere, at samarbejdet fungerede igen i Boholte Kirke, så var det lige til højrebenet. Så ville han være tryg ved, at der skal ansættes en ny præst. Vi havde en konstruktiv snak, og fra alle sider blev der budt ind med, at man ville bestræbe sig på at få det til at fungere, og foreløbig ser vi gode takter, fortæller Arne T. Hansen.

Hans juleønsker er, at man på alle fronter får en normal tilstand så hurtigt som muligt tilbage igen.

- For personalet har også brug for en normal hverdag, lige så vel som vi andre har det. Nu må vi klare julen med de restriktioner, der er med pladsbestilling til gudstjenesterne og hensynet til de strammere regler, siger Arne T. Hansen.