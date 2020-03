Ny formand for amatørscenen

Hother har været en flittig og arbejdsom formand gennem fire år, der påtog sig flere opgaver end forventet, lyder skudsmålet fra resten af foreningen, der udtrykker forståelse for, at han nu har valgt at trække sig.

Næstformand Bettina L.Mollerup er glad for at Mogens Høling er trådt til og glæder sig til det nye samarbejde. Samtidig takker hun Hother for hans kæmpe arbejde og håber så, at Hother von Mehren i fremtiden husker at passe på sig selv.