I december blev hele Skideskoven i Herfølge fældet. Nu kæmper en nystiftet forening for at rejse penge til at købe Præsteskoven, så den planlagte fældning til aflyses. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny forening vil redde truet skov fra at blive fældet

Køge - 01. juni 2021 kl. 16:10 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

I december forsvandt Skideskoven. Nu kæmper en nystiftet forening for, at Præsteskoven ikke skal lide samme skæbne.

Tirsdag aften har foreningen Herfølge Folkeskov og Præsteskoven stiftende generalforsamling. Foreningens mål er at rejse penge nok til at kunne købe Præsteskoven i Herfølge, som ellers vil blive fældet til august.

Den knap 12 hektar store Præsteskoven er ejet af Vallø Stift, og skoven er såkaldt driftsskov. Det betyder, at når træerne har vokset sig store nok, bliver de fældet og træet solgt. Men det vil skovens naboer nu forsøge at forhindre.

- Da vi finder ud af, at 80 procent af Præsteskoven skal ryddes på samme måde som Skideskoven, bliver vi alle forskrækkede, for vi har ikke været klar over, hvor meget af den skov, vi er omgivet af, der er driftsskov, siger Camilla Nihøj, der er nabo til Præsteskoven og initiativtager til foreningen.

Vil købe skoven Siden at Skideskoven, der korrekt hedder Østerled Skov, blev fældet helt i december, har en række naboer og brugere af skoven arbejdet på at finde en løsning for at redde Præsteskoven. Naboerne har kontakt til Vallø Stift, som ikke er afvisende over for at sælge skoven, hvis køberne kan rejse de mellem 3 og 4 millioner kroner, som skoven er værd. Men det har indtil nu været en svær opgave.

- Vi er en række private, som ser på, om vi selv kan låne pengene i fællesskab. Men det er der ingen af os, der kan. Vi kan ikke få det til at hænge sammen. På et tidspunkt er der en privat investor, men han falder fra, fortæller Camilla Nihøj.

Naboerne kontakter også en række naturfonde i håb om, at de vil skyde penge i skoven.

- Men de siger nej tak, fordi de synes, at vores skov er for lille, lyder beskeden.

Folkeskov Derpå tager naboerne kontakt til Køge Kommune. I første omgang var de ingen reaktion, men da Camilla Nihøj inviterer borgmester Marie Stærke (S), formand for klima- og planudvalget, Niels Rokslov (EL) og lokalformanden for Danmarks Naturfredningsforening, Birgit Mindelund, møder de op til et besøg i Præsteskoven.

Her præsenterer Camilla Nihøj gruppens visioner for Præsteskoven.

- Jeg fortæller dem, at vi kan bruge en folkeskov i Herfølge. Præsteskoven bliver brugt til alt muligt af hele byen, gå tur med hunden, en familietur med børnene, motion, løb og cykling. Det ville være frygteligt for alle os, der bruger den i dagligdagen, hvis man nedlægger den, siger Camilla Nihøj.

Håber på kommunen Hendes og den nye forenings håb er, at Køge Kommune vil komme med halvdelen af det beløb, som Vallø Stift forlanger for skoven.

- Hvis vi kan få Køge Kommune til at give halvdelen af beløbet, så skaffer vi den anden halvdel. Så bliver det en skov, som skal forblive her, og ikke en driftsskov, siger Camilla Nihøj.

Den del af beløbet, som foreningen i givet fald skal skaffe, vil de rejse ved at sælge en form for folkeaktier.

Selve den praktiske pasning af skoven skal foretages af frivillige.

- Vi er lige nu tre hustande, som er blevet enige om, at det vil være vores opgave at sørge for, at skoven bliver holdt. Der kan også være frivillig ildsjæle i foreningen, som udviser en interesse for det. Det skal Køge Kommune ikke bekymre sig om. Det samme gælder med at fjerne affald, siger Camilla Nihøj.

For at sikre den bedste biodiversitet i skoven, vil foreningen gøre Præsteskoven til en urørt skov.

- Det indebærer for eksempel, at når der vælter et træ, så lader man det vælte, fortæller Camilla Nihøj.

Tanken er også, at der vil være en række Herfølge-borgere, som gerne vil betale for et medlemskab af skovforeningen, der blandt andet kan dække udgifter til det udstyr, som driften vil kræve.

- Det er den måde, vi ønsker driften dækket. Der er ingen lønninger, det er ren drift, siger Camilla Nihøj, som også forestiller sig, at man kan lave arrangementer, der kan tjene penge til at vedligeholde skoven.