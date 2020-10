Køges nye fodboldklub, RB Køge, går nu nye veje i talentudvklingen, forklarer formand og stifter, Kenneth Santa, der her agerer træner, i en udsendt pressemeddelelse. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ny fodboldklub satser på »Relativ Alders Effekt«

Køge - 24. oktober 2020 kl. 11:56

Køges nye fodboldklub, RB Køge, kommer nu med bud på nutidens løsning på udfordringen omkring Relativ Alders Affekt (RAE), oplyser man i en udsendt pressemeddelelse.

»Det er et faktum, at fysisk modenhed alt for ofte forveksles med talent og herigennem favoriseres spillere, som i øjeblikket er større, stærkere og hurtigere,« skriver klubben om begrebet RAE.

I klubberne og på udvalgte hold i forbundsregi fører det til, at spillere født tidligt på året udtages til de bedste hold, hvor de får de bedste forudsætninger for at udvikle sig. Eksempelvis gennem flere træningspas, dygtigere trænere, adgang til bedre faciliteter etc.

»I RB Køge vil vi gerne give alle spillere, uanset hvornår de er født på året, lige muligheder for dygtiggørelse og udvikling. Medlemmerne i RB Køge kommer derfor til at få trykt et unikt medlemsnummer under RB Køge-klublogoet på deres træningstøj. Hvert unikt medlemsnummer kommer til at være bestemt af spillerens fødselsår, hvilket kvartal spilleren er født i, samt spillerens nummer i en given årgang,« skriver klubben i pressemeddelelsen.

Et eksempel kunne være Oliver - »11303«, som er født i 2011, i 3 kvartal og han er medlem nummer 3 i årgangen, fremhæver Kenneth Santa, der er stifter og formand for RB Køge.

- Med dette nytænkende initiativ viser RB Køge vejen for fremtidens talentudvikling, ikke bare i Danmark, men i hele verden. RAE er et problem og en kæmpe udfordring, som vi alle i fodboldens verden i al for lang tid har snakket om. Der er tidligere taget, og der bliver stadig lavet mange initiativer, der skal sikre fokus på problemstillingen, men løsninger præsenteret er der ikke mange af.

I RB Køge har vi med denne løsning sikret vores medlemmer, at vores trænere visuelt bliver gjort opmærksom på spillerens fødselsår, samt hvilket kvartal spilleren er født i. Det er vi overbeviste om, kommer til at have en fremtidig positiv indvirkning på sammensætning af hold, mindre grupper og matchning af spillerne, udtaler Kenneth Santa i pressemeddelelsen fra klubben og fortsætter:

- I fremtiden håber vi, at vi med denne løsning kan være med til at gøre en forskel for spillere, der er født i de sidste to kvartaler af året, så de vil have samme muligheder, som spillerne født i de første to kvartaler af året. Som klub er vi af den opfattelse, at vi her har vist vejen og præsenteret et visuelt værktøj, som vi håber, kan inspirere fodboldklubber og andre sportsgrene med samme RAE-udfordring, i ind- og udland.