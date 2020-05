Det nye tilbud vil omfatte én klasse på 8 årgang og én på 9. årgang. Hver klasse vil på plads til cirka 12 elever. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny erhvervsklasse skal give skoletrætte elever gejsten tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny erhvervsklasse skal give skoletrætte elever gejsten tilbage

Køge - 31. maj 2020 kl. 15:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt skoleudvalg sagde for nylig ja til at oprette en erhvervsklasse med 12 elever på 8. årgang og 12 elever på 9. årgang fra skoleåret 20/21. Erhvervsklassen skal imødekomme skoletrætte elever med et tilbud om reduceret undervisning i dansk, matematik og engelsk i kombination med erhvervspraktik i en virksomhed.

Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg har i mange år efterspurgt alternative undervisningstilbud i udskolingen, da alle elever efter min mening ikke nødvendigvis skal have lige meget undervisning, siger Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget i Køge Kommune.

De nye erhvervsklasser bliver en realitet fra august 2020.

- Vi skal turde uddanne både kloge hoveder og kloge hænder. Med erhvervsklassetilbuddet har vi nu et tilbud til elever efter 7. klasse, som er målrettet erhvervsuddannelserne, der netop nu og sikkert mange år frem efterspørger dygtige elever, påpeger udvalgsformanden i pressemeddelelsen.

- Giver mere selvtillid Køge kommune har i en årrække samarbejdet med Solrød Ungdomsskole. Det bliver Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) i Køge, som i et samarbejde med Køge Ungdomsskole, skal stå for det nye erhvervsklassetilbud i Køge. UUV i Køge har hidtil har stået for praktikformidlingen.

Elevernes skoleuge vil bestå af to undervisningsdage i folkeskolens fag dansk, matematik og engelsk, samt to dage i praktik hos en erhvervsdrivende eller på en virksomhed og én dag med varierende aktiviteter.

Klasserne undervises af et begrænset antal lærere med særlige faglige kompetencer inden for området. De små klasser og muligheden for to lærere i klassen skal give bedre vilkår for en differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov, fortæller kommunen.

Ud over at matche målsætningen om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, glæder kommunens skolechef Søren Thorborg sig over, at de lokaler skoler får et tilbud til de skoletrætte elever.

- Erfaring har vist, at kombinationen af undervisning i færre fag kombineret med god forældrekontakt og en erhvervspraktik giver elever mere selvtillid og karakterer, der giver adgang til en erhvervsuddannelse eller et 10. klasseforløb. For nogen kan et skift i miljøet betyde meget for at komme ind på en god vej i uddannelsessystemet, siger skolechefen.