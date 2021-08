Se billedserie Efter 20 år som souschef blev Stig Johansen tidligere på sommeren ansat som direktør for Køge Handelsskole. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ny direktør for handelsskolen vil skabe tryghed og transparens

Køge - 28. august 2021 kl. 12:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Jeg er klar over, at det er store sko at skulle fylde ud.

Stig Johansen sidder tilbagelænet i en blød stol på sit kontor. Hænderne og armene bevæger sig i takt med hans pointer og fortællinger. Den nye direktør for Køge Handelsskole er godt klar over, hvilken post han overtager.

Efter 29 år fratrådte hans forgænger Tim Christensen direktørstillingen, og de to kender hinanden indgående, efter at Stig Johansen har været souschef i 20 år og dannet et slags makkerpar mellem de to.

Sidstnævnte mener også, at ansættelsen af ham er en blåstempling af den strategi, de to har arbejdet for de senere år.

Direkte dialog Efter 20 år som souschef kan Stig Johansen altså nu kalder sig direktør for Køge Handelsskole, og er der så nogle ting, der skal ændre sig?

- Der er mange ting, indleder Johansen og uddyber:

- For eksempel vil jeg gerne prøve en anderledes måde at organisere ledelsesgruppen på. Det er ikke fordi, jeg har været uenig med Tim, men det er et forsøg på at skabe nogle nye normer og gøre skolen til et bedre sted.

Men en ting er skolens organisation på ledelsesgangene. Hvad med eleverne? Kommer de til at opleve en forskel fremover med Stig Johansen som direktør?

- Først og fremmest kommer jeg til at deltage i nogle elevrådsmøder for at skabe en mere direkte dialog. På den måde kan jeg blive klogere på, hvad vi kan gøre for dem, og det sker gennem mig og ikke andre organer, fortæller han.

Samtidig håber den nye direktør, at eleverne vil mærke en positiv forskel på lærerne og de pædagogiske medarbejdere generelt.

- For mig handler det om at skabe tryghed og transparens og i virkeligheden ikke lave så meget om på skolens struktur. Tingene har kørt fint, strategien, som vi har lagt, skal føres videre, og en del på gymnasieområdet er allerede styret centralt, påpeger Johansen.

Kan bidrage positivt Efter 20 år i »skyggen« af den tidligere direktør kan Stig Johansen nu se frem til at være i centrum på flere punkter. Både når det kommer til at adressere handelsskolen og håndtere pressen.

- Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal tænke mig om en ekstra gang, inden jeg svarer noget, og pressehåndteringen skal jeg øve mig på. Men jeg har det fint med at stille mig op internt på skolen og tale til elever og medarbejdere.

Du har selv rundet 60 år nu og har været 22 år på Køge Handelsskole, hvor længe regner du med at blive ved?

- Umiddelbart bliver jeg her, indtil jeg skal pensioneres. Jeg har stadig nogle gode år i mig og føler, at jeg kan bidrage positivt til de unge mennesker og skolen som helhed, siger Stig Johansen.