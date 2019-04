Se billedserie Dansk politi er i en tid, hvor vi skal være mere specialiserede, fordi kriminaliteten bliver mere global, digital og kompleks, siger Lene Sørensen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ny chefpolitiinspektør vil have jord under neglene igen

Køge - 20. april 2019 kl. 05:59 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en kvinde med erfaring fra nogle af dansk politis mest specialiserede afdelinger, der nu sætter sig i spidsen for Midt- og Vestsjællands Politi. Lene Sørensen er en del af politikredsens øverste ledelse, siden hun i marts overtog posten som chefpolitiinspektør efter Torben Mølgård Jensen. Politikredsens øverste chef er politidirektør Svend Larsen, der tiltrådte i august sidste år.

Lene Sørensen har de seneste seks-ethalvt år arbejdet i Rigspolitiet, hvor hun har været leder for den nationale efterforskningsafdeling, som bl.a. arbejder med kriminalteknik, cybercrime og grænseoverskridende kriminalitet. Med andre nogle af de mest specialiserede områder, hvor Rigspolitiet både udvikler efterforskningsværktøjer og metoder og supporterer politikredsene med specialydelser og ekspertviden.

- Rigspolitiet har ikke egen efterforskningskompetence eller egen anklagemyndighed. Det er en overordnet styrelse, der sætter retning for kredsene. Men der er også særlige specialafdelinger, som støtter politikredsene med digitale sager, sporsikring, for eksempel teknisk sporsikring i en stor drabssag. Der er også laboratorium for kriminaltekniske undersøgelser som f.eks. ballistiske undersøgelser af våben, aftørring af dna og dokumentundersøgelser, siger Lene Sørensen, der var leder i det, der hedder Politiområdet hos Rigspolitiet.

Nu er hun en del af den øverste ledelse i Midt- og Vestsjællands Politi. Toppen af kransekagen i alle danske politikredse udgøres af fire personer; politidirektøren, chefpolitiinspektøren, stabschefen og chefanklageren. Midt- og Vestsjællands Politi fik ny politidirektør i august 2018, hvor Svend Larsen tiltrådte, og i januar 2019 tiltrådte Helene Vosgerau Schrøder, som er ny chefanklager i politikredsen. Stabschef i politikredsen er Frank Mathiesen, der har været i politikredsen i et års tid.

Ifølge Lene Sørensen er opskriften hos politiet i disse år, at man skal være opmærksom på det nære, samtidig med at politiet skal blive dygtigere til det svære.

- Det er en spændende tid at være i en politikreds. Dansk politi er i en tid, hvor der på den ene side er et træk imod, at vi skal være mere specialiserede, fordi kriminaliteten bliver mere global, digital og kompleks. Det betyder blandt andet, at vi også har brug for medarbejdere med andre kompetencer, der kan noget, som man med en politiuddannelse ikke kan, for eksempel noget med dataanalyse. Samtidig er der en forventning om, at borgerne gerne vil have politiet tættere på og være mere nærværende i lokalområdet, siger hun.

Det stiller politiet over for nogle svære udfordringer, som er rigtig spændende at være en del af, mener hun.

- Hvis vi ikke har murstenbygninger som basis for at skabe nærhed og tryghed, hvordan kan vi så komme tæt på borgerne, for eksempel med den mobile politistation, siger Lene Sørensen og nævner Tryghedsbussen, som Midt- og Vestsjællands Politi har indført.

- Vi har betjente, der er en gennemgående figurer lokalt, så man har nogle genkendelige ansigter, der også repræsenterer politiet i de lokale netværk og ikke mindst i samarbejdet med kommunerne.

Men politiet skal ifølge Lene Sørensen også have en stigende opmærksomhed på den kriminalitet, der foregår i det virtuelle rum på internettet.

- Vi lever en stor del af vores liv på nettet. Vi handler på nettet, vi har sociale relationer på nettet, vi opbevarer vores billeder på nettet og gennemfører vores bankforretninger der. Derfor gælder det også om, at vi skal skabe digital tryghed og nærhed på nettet. Vi skal arbejde med, hvordan vi gør vores borgere robuste i forhold til it-kriminelle, og jeg mener, at vi også som politi skal forholde os til, hvordan vi kan være tæt på borgerne digitalt også.

Midt- og Vestsjællands Politikreds dækker Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Her bor tilsammen omkring 440.000 borgere. Der er cirka 740 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er cirka 540 politifolk.