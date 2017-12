Ny centerleder i Rishøj

Så når de mange brugere af Rishøj idrætscenter har brug for information eller hjælp i det daglige, så vil det for fremtiden være Jim Rasmussen de møder i hverdagen. Han er nemlig netop blevet ansat som ny centerleder for Rishøj Idrætscenter og Skensvedhallen.

Han har knap 15 år bag sig som event- og projektchef hos DGI Storstrøm, hvor han har været med til at sætte talrige arrangementer i gang og stået for et tæt samarbejde med de forskellige idrætsforeninger tilknyttet organisationen.

- Den palette er god at have med sig i jobbet her. Jeg fik lyst til at prøve noget nyt, hvor jeg stadig har noget med idræt at gøre, for det er jeg slet ikke færdig med. Nu glæder jeg mig til at komme tæt på det lokale foreningsliv og brugerne, som jeg vil møde med åbne arme og oplæg til en god dialog om forholdene, siger Jim Rasmussen, der privat bor i Gelsted ved Næstved med sine to børn og kæresten.