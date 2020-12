Ny butikschef er vinekspert

Den nye butikschef glæder sig til at blive en del af handelslivet i den hyggelige gade og gør sig allerede tanker om, hvordan hun kan udvikle butikken. Det er dog for tidligt at løfte sløret for konkrete planer, men med en baggrund som portvinsimportør og uddannet sommerlier fra Vinakademiet har butikschefen særdeles stærke faglige forudsætninger for kompetent vejledning af kunderne.