Den nye busbro i Køge Kommune skal efter planen etableres i forlængelse af Mimersvej, så den fortsætter over jernbanen og i retning mod den kommende Køge Nord Station. Illustration: Køge Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny busbro får millionindsprøjtning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny busbro får millionindsprøjtning

Køge - 14. december 2017 kl. 13:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens planerne om at ændre flere busruter og forbedre den offentlige transport på tværs af Køge Kommune i skrivende stund er sat på pause, er der givet et foreløbigt grønt lys til en ny busbro i Køge Nord.

Busbroen skal via Mimersvej krydse jernbanen og dermed skabe en mere direkte forbindelse mellem CAMPUS Køge, Skandinavisk Transport Center (STC) og den kommende Køge Nord Station.

Projektet har fået økonomisk opbakning på Christiansborg, hvor forligskredsen bag »Bedre og billigere kollektiv trafik« har bevilget cirka 15 millioner kroner til den nye busbro i Køge Kommune. Konkret kommer millionbeløbet fra »Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik«, og med pengene har man finansieret halvdelen af projektet. De resterende 15 millioner kroner skal kommunen selv finde.

- Det er et ønske, vi har haft, så vi i højere grad kunne forbinde CAMPUS med Køge Nord og videre ud til sygehuset, så det er en meget glædelig nyhed, siger Mette Jorsø (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune.

I alt har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddelt 297 millioner kroner til ti busprojekter over hele landet, hvoraf den nye busbro som nævnt er et af disse. Udover at skabe en mere direkte forbindelse, kan busbroen også gøre den offentlige transport billigere for kommunen.

Prisen for busruterne i Køge afhænger nemlig af turens længde og antallet af passagerer, så jo hurtigere og kortere ruten er, jo færre penge skal kommunen have op af lommen. Derfor håber man fra politikernes side, at man kan finde de sidste 15 millioner kroner ved at gøre brug af »finansiel leasing«.

- Ved at forkorte rejsetiden kan vi mindske prisen for ruten og dermed spare penge, hvilket giver os mulighed for betale pengene tilbage med besparelsen efter en årrække og dermed undgå at skubbe til anlægsloftet, siger Flemming Christensen (K).

Borgmesteren i Køge glæder sig over, at man får finansieret halvdelen af udgifterne til busbroen.

- Vi er meget glade, for det giver mening at bygge broen lige meget hvad, men det er en positiv overraskelse, at vi får betalt halvdelen. Derfor skal vi hurtigt i gang med arbejdet, påpeger Flemming Christensen.

Den nye busbro i Køge Nord vil udelukkende betjene busser, og fra forvaltningens side forventer man, at broen kan stå færdig i slutningen af 2019. I første omgang skal sagen sendes ud i de relevante politisk udvalg, der i det nye år skal tage beslutninger om blandt andet finansieringen.