Ny bus: Nu bliver der kortere mellem Borup og Køge

Køge - 22. marts 2018 kl. 10:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra søndag den 25. marts får borgerne i Køge Kommune en helt ny busrute, og dermed næsten en halvering af rejsetiden mellem Borup og Køge.

Den bedre mobilitet for borgere og de mange pendlere, som rejser til og fra Køge hver dag, er resultatet af, at Køge Byråd i efteråret 2017 afsatte yderligere 4 millioner kroner til at styrke busserne mellem Borup og Køge vest for Køge by. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Bus 245 opgraderes til en R-bus med halvtimes drift, bus 242 kører fremover gennem Sjællands Transport Center, og den helt nye buslinje 248 åbnes på strækningen mellem Ejby og Køge Station. Det er resultatet af sidste års kommunale budgetforhandlinger.

Søndag 25. marts 2018 træder de nye køreplaner i kraft. Mandag den 26. marts kører den nye bus 248 for første gang.

For passagererne mellem Borup Station og Køge Station bliver ændringerne meget konkrete. Rejsetiden mellem Borup og Køge tæt på halveres nemlig, når den helt nye buslinje 248 for første gang tager turen fra Ejby til Køge. Den nye busrute gør det blandt andet nemmere for gymnasieeleverne, som efter påskeferien kan se frem til at kunne sove lidt længere.

Bus 248 er målrettet pendlerne. I hverdagen kører bussen derfor hver morgen tre gange frem og tilbage mellem Ejby og Køge Station - om eftermiddagen tager den turen fem gange.

Den styrkede busbetjening er tilrettelagt i et samarbejde mellem Køge Kommune og Movia. De bedre busforbindelser annonceres de kommende uger i de lokale ugeaviser, på Facebook og via plakater bag på busserne. Informationsindsatsen skal fortælle om de nye og bedre busruter og forhåbentlig få flere til at vælge busserne til.

- Hvis vi kun kigger på uret, er det ikke altid, at bussen kan konkurrere med bilen, men bussen kan både være et mere praktisk og økonomisk valg. Og så er gode busforbindelser med til at løfte lokalmiljøet. Derfor kan det godt betale sig at give bussen en chance, fortæller Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget og fortsætter:

- I Køge Kommune ved vi, at vores busser er en vigtig ressource for borgere i alle aldersgrupper. Derfor vil vi gerne investere i bedre busdrift. Jeg håber, at de nye busruter kan blive til gavn for mange nuværende og nye buspassagerer.

Bus 245 transporterer hver dag passagerer fra Borup via Ejby og Lille Skensved til Ølby Station. Fra 25. marts bliver linjen til 245R og kører med en mere direkte rute fra Ejby til Campus Køge. 245R kører med halvtimesdrift i dagtimerne og timedrift om aftenen og i weekender. Den nye linje 245R bliver dermed en del af Movias R-net af busser og lokaltog, der binder Sjælland sammen.

- Med den mere direkte rute til Campus Køge får de unge en bedre forbindelse til deres ungdomsuddannelser og det ved vi er vigtigt for at flere gennemfører deres uddannelse. Derfor er jeg også glad for, at Køge kommune har valgt at prioritere en styrket mobilitet på tværs af kommunen, som giver gode transportmuligheder til og fra skole og arbejde, siger Per Gellert, Plandirektør i Movia.

Bus 242, der kører fra Ejby til Lille Skensved, får ny rute mellem Lille Skensved og Ølby Station. Den vil efter køreplansskiftet også køre om aftenen og i weekenden. Når ændringerne træder i kraft kører bus 242 ad Nordhøj gennem Sjællands Transport Center og ikke længere gennem Ølby Landsby, sådan som den gør i dag.

Find de nye køreplaner på https://dinoffentligetransport.dk/koege