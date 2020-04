Den lokale rocker Suzuki-Torben fortæller sin heklt egen historie i en ny bog. Foto: Jesper From

Ny bog: Suzuki-Torben taler ud

Hele Danmark lærte Suzuki-Torben at kende, da han dukkede op på forsiden af aviserne i 2011.

Den lokale socialdemokrat Henrik Sass Larsen, der stod til en ministerpost, en vis Tommy Kamp og rockeren Suzuki-Torben blev nemlig hemmeligt fotograferet ved et møde på Hugo`s Vinkælder i Køge.

Medierne stillede mange spørgsmål til det relativt korte møde de tre imellem. Mødet havde store konsekvenser for Henrik Sass Larsen, for havde en af landets mest indflydelsesrige politikere rockerforbindelser?

I bogen stiller Suzuki-Torben de afgørende spørgsmål - er der lighed for loven i Danmark? Gælder retssikkerheden for alle, også dem der lever et liv på kanten?