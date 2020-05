Køge Kommune har opdateret den politik, som sætter retning for arbejdet med børn og unge trivsel og udvikling. Foto: Katrine Wied

Ny børne- og ungepolitik skal udvikle børnene i meningsfulde fællesskaber

Køge - 09. maj 2020 kl. 06:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lokale politikere har det seneste halve år brugt en del tid på at revidere børne- og ungepolitikken i Køge Kommune.

Siden 2009 har kommunen haft en børne- og ungepolitik, der sætter en fælles ramme og retning for alt arbejde med børn og unge i Køge Kommune - både udsatte og ikke-udsatte børn og unge - og nu er det altså tid til at opdatere planen.

Den nye politik, der i det væsentligste er en videreførelse af den tidligere politik, blev endeligt vedtaget af Køge Byråd på det digitale byrådsmøde tirsdag aften.

Børne- og ungepolitikken er inddelt i ti forskellige målsætninger, som blandt andet tæller trivsel og udvikling, miljø og bæredygtighed og kreativitet og innovation.

For eksempel er det målet, »at børn og unge skal kunne færdes i et mobbefrit miljø og mødes med tillid og respekt af børn og voksne«, ligesom »børnene skal have mulighed for at være nysgerrige, undre sig, undersøge, forstå og forholde sig til miljø- og klimaspørgsmål«.

Blandt politikerne er der tilfredshed med den nye og reviderede politik på området.

- Det er rigtig godt, og det er blevet meget skarpvinklet, konkret og skåret ind til benet. Det har været nogle af de ting, som Børneudvalget har lagt vægt på, så det kunne være anvendeligt.

Det er simpelt, og vi har valgt at tage nogle ting ud, så jeg er meget tilfreds, siger Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget.

Skal ikke i skuffen Udover den overordnede børne- og ungepolitik har politikerne i Køge også besluttet at lave en slags »underpolitik«, der er rettet mod udsatte børn og unge. Den har fået navnet Sammenhængende Børnepolitik og skal skabe en fælles ramme for, hvordan almen- og specialområdet sikrer sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

For Pernille Sylvest og resten af Børneudvalget har det som nævnt været vigtigt at gøre den nye politik anvendelig i praksis. Derfor har man forsøgt at gøre politikken konkret, og efter vedtagelsen af planen skal der arbejdes på at forsimple budskaberne ude i kommunens vuggestuer, børnehaver og skoler.

Det kan eksempelvis gøres ved at lave plakater, som både forklarer målsætningen for pædagoger og lærere, men også for børn og forældre, fortæller udvalgsformanden.

- Anvendeligheden er meget vigtigt, for det er hele fundamentet. Det er ikke særlig sjovt, hvis vi laver en politik, som bare bliver lagt i skuffen og aldrig bruges. For mange bliver politikken en naturlig del af hverdagen og fundamentet for skoler og dagtilbud, når de skal tilrettelægge deres hverdag, forklarer Pernille Sylvest.

En værdi i sig selv En af børne- og ungepolitikkens grundsten er deltagelse. Deltagelsen skal være omdrejningspunkt for børnenes læring og udvikling, og målet er, at den aktive deltagelse skal ske i såkaldte »meningsfulde fællesskabet«. Det er nemlig forudsætningen for, at børn og unge kan trives, lære, udvikle sig og blive dannet, lyder det i den reviderede politik.

Men vil børn og unge i daginstitutioner og skoler mærke en reel forskel i praksis på baggrund af politikken?

- Det håber jeg, at de vil. Det bliver sikkert ikke meget konkret, men jeg håber, at de vil kunne mærke, at vores fokus er blevet skarpere. Det er ikke ændret radikalt, men forhåbentligt er det håndgribeligt, så det bliver brugt i højere grad, og hvis børnene også selv får kendskab og for eksempel ser en plakat med budskabet, bliver de nok automatisk mere bevidste, siger Sylvest.

Udvalgsformanden håber også, at børnene i højere grad kommer til at føle sig hørt, hvis de har brug for foranstaltninger fra Køge Kommune.

- Det kunne for eksempel være et barn med angst, eller måske er ens forældre blevet skilt, og så har man brug for en ekstra håndsrækning. Jeg håber, børnene vil opleve, at de er en værdi i sig selv, siger Pernille Sylvest.

Interessant for alle For nogle vil en børne- og ungepolitik måske virke som ukonkrete floskler på et stykke papir. Hvorfor er det vigtigt at have en politik på området?

- Det sætter retningen og rammen for vores kommune og for måden, vi er samme på, og hvordan vi udvikler os sammen. Når vores afsæt er trivsel, dannelse og læring, er det de her ting, vi kredser om, siger Pernille Sylvest og uddyber:

- Man vil også som tilflytter kunne kigge på politikken og danne sig et indtryk af kommunen. Det er nok primært et redskab til lærere og pædagoger, men det er interessant for alle.