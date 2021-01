Den 53-årige Martin Foss er Sjællandske Mediers nye bladchef i Køge. Foto: Flemming Holm

Ny bladchef med lokale medier i blodet

Køge - 06. januar 2021 kl. 15:56 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Sjællandske Medier har fra årsskiftet fået ny bladchef i Køge.

Martin Foss er navnet, og hans opgave bliver med friske øjne at tage ansvaret for at forløse det store potentiale i en by og kommune i rivende udvikling. Det gælder alt annoncesalg herunder salg til ugeavisen, annoncesalget til DAGBLADET, Radio Køge, digitalt, erhverv og de løbende særudgivelser og -aktiviteter.

Den 53-årige Martin Foss har masser af relevant erfaring med sig til det nye job. Han har således tidligere haft ledende stillinger hos Berlingske Medier, Politikens Lokalviser og North Media, hvor han har haft ansvaret for driften af en lang række lokalaviser.

I sin tid hos Politikens Lokalaviser sad han desuden i Lørdagavisens bestyrelse og har derfor et indgående kendskab til Køge og ser frem til de kommende års udvikling af DAGBLADET Køge, Radio Køge, Ugeavisen Køge samt den digitale tilstedeværelse på relevante medieplatforme.

- Jeg har arbejdet med medier i hele mit arbejdsliv og jeg har et rigtig godt kendskab til Køge både professionelt og privat. Jeg har altid haft en stor respekt for aviserne i Køge og deres stærke markedspositioner. De evner at »samle« byen redaktionelt som kommercielt. De er relevante, nærværende, aktuelle og har en enorm betydning for lokalpatriotismen og Køges identitet. Det er en af de mest interessante byer at agere i på Sjælland - både redaktionelt og kommercielt. Avisen har en enorm betydning for lokalpatriotismen og identiteten og køgenserne kender deres lokalaviser. Hvis du vil følge med i Køge, bliver du nødt til at følge med i de lokale medier, og der bliver kvitteret for den høje kendskabsgrad - både hos de private firmaer, det offentlige og i foreningslivet, siger den nye bladchef ivrigt.

Han har netop sat sig i chefstolen, men har allerede gjort sig nogle tanker om de lokale mediers udvikling og fremtidige virke i Køge. Det handler om at bidrage, facilitere og understøtte den lokale udvikling.

- Vi vil være dér, hvor udviklingen er. Vi er også Køge - vores fornemmeste opgave bliver at stimulere og udvikle markedet til gavn for læsere og annoncører.

Privat bor Martin Foss sammen med sin kæreste Channi. De har tilsammen tre voksne børn og den sparsomme fritid går med at cykling og løb. Desuden glæder den nye bladchef sig til igen at rejse og at opleve et levende kulturliv i teatret, biografen eller livekoncerter.

Martin Foss afløser Jan Glöet, der er fratrådt som bladchef i Sjællandske Medier.