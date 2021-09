Ny beslutning sikrer mere frihed til skolerne

Corona-krisen har tvunget skolerne og forvaltningen til at tænke i nye baner, og udfordre måden der traditionelt er blevet undervist på – og det medførte, at skolerne fik udvidede frihedsgrader til at planlægge hverdagen.

Partierne på Christiansborg har besluttet at forlænge disse frihedsgrader ind i skoleåret 2021/2022. Det betyder, at skolerne kan fokusere på at håndtere det faglige efterslæb, som nødundervisningssituationen har efterladt nogle elever med.

De udvidede frihedsgrader består blandt andet i, at skolen i år ikke skal udarbejde elevplaner, og at de samtidig får mulighed for at planlægge undervisningen anderledes ved eksempelvis at dele børnene ind i mindre hold, lave turboforløb eller sætte flere lærere ind på samme time. Det kan betyde kortere skoledage, som alt andet lige vil udløse behov for yderligere åbningstid i SFO’en. Alt sammen drøftede Køge Byråd tirsdag aften, hvor man blev orienteret om perspektiverne i sagen.

- Corona-krisen har lært os at tænke og arbejde på helt nye måder. Det er folkeskolen et stærkt eksempel på. Jeg blev simpelthen så imponeret over at se, hvordan undervisere på de danske folkeskoler omstillede sig, tænkte kreativt og leverede kvalitetsundervisning under meget svære omstændigheder, udtaler borgmester Marie Stærke (S) i en pressemeddelelse fra Køge Kommune.

De udvidede frihedsgrader giver også skolerne mulighed for, at den samme lærer ekstraordinært kan undervise én klasse i flere fag. Det medfører færre lærerskift, som kan give eleverne en mere rolig tilbagevenden til skolen og styrke relationsdannelsen mellem elever og lærere.

Forlængelsen af de udvidede frihedsgrader hviler på ”Aftalen om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser fra juni 2021”.