Ny båd kan næsten ikke væltes

Køge - 11. oktober 2020 kl. 13:35 Af Torben Thorsø

Mangfoldige projekter har netop fået støtte fra Friluftsrådet og hos Køge Roklub er der glæde over, at klubben nu kan indkøbe en såkaldt coastalbåd til deres mange aktiviteter på vandet.

- Fordelen ved den her type båd er, at den kan bruges af både unge og ældre, så alle kan være med. Den er så stabil i vandet, at man næsten skal ville det, for at vælte, siger Bente Kristensen med et smil, da hun viser rundt blandt de mange modeller af robåde som klubben råder over. Mange af dem ældre modeller, som det kræver god kendskab til for at beherske på bølgerne.

Køge Roklub har allerede stiftet bekendtskab med coastalbåde, da de har lejet nogle for at se om interessen var der blandt medlemmerne - og det var den.

Nu kan de så indkøbe deres egen for de 49.000 kroner som Friluftsrådet har delt ud til roklubben.

- Det er jo ganske rart at have vores egen, for de summer jo op, når man skal leje en båd, som kasseren Bente Kristensen udtrykker det.

Udover penge til indkøbet af en ny båd har roklubben også fået til en transportvogn instruktørkursus for tre medlemmer.

Nye tider på vandet

Køge Roklub har eksisteret siden 1911 og når man går rundt mellem de fine både i bådhallen, så råder klubben over nogle velholdte træbåde, der ser ud som om de har været med hele vejen.

- Her er lidt for enhver smag og temperament, bemærker Bente Kristensen.

Som mange andre steder sker der selvfølgelig en udvikling af bådtyperne og coastalbåde er en af de nyeste modeller, der er udviklet.

Det ved Anna Karina Gravad en del om, for hun er en af de frivillige i klubben, som har fået grundig instruktion i brugen af den nye bådtype - og hun er begejstret efter at have prøvet den:

- Det her er roningens svar på en havkajak og et rigtig sjovt stykke legetøj, hvor man virkelig kan få nogle fede oplevelser på vandet, siger hun med stor entusiasme og fortæller, hvordan den type båd er særdeles velegnet til brug i for eksempel Køge Bugt, hvor vandet ikke altid er blikstille. Bådens flade bund gør nemlig at den ligger meget stabilt på vandet og desuden er den udformet, så meget af det vand, der uværgeligt vil komme indenbords under roningen, selv kan skylle ud agter igen.

Anna Karina Gravad oplyser desuden, at coastalbåde også er accepteret i olympiske sammenhænge.

Hop bare ombord

Fra roklubbens store terrasse på Søndre Havn i Køge er der en fin udsigt ud over vandet til den ene side og til den omfattende boligudvikling i området til den anden side.

Bente Kristensen fortæller, at klubben de seneste to år også har været gennem en udvikling, hvor der blandt andet er kommet flere unge med i bådene. Interessen for roning er igen ved at få tag i motionisterne efter nogle år, hvor meget har handlet om at komme ud i havkajak.

Hun opfordrer alle nysgerrige til at komme forbi klubben og se nærmere på faciliteterne og eventuelt tage med ud i båden.

- Vi har mange forskellige både, så det er altid muligt at få kombineret det sådan, at der er mandskab til de forskellige robåde, siger hun og fortsætter om det gode ved at være med på vandet:

- Det er jo dels sundt med en masse frisk luft og god motion for alle muskler, men derudover, så har vi et rigtig godt fællesskab omkring de mange aktiviteter i klubben. Vi ror jo sammen, så der er gode muligheder for at lære nye mennesker at kende.

Hun fortæller, hvordan man allerede kan sidde med ved årerne fra man er omkring 10 år og så ellers blive ved til man ikke er her mere.

- Her er mange, der har roet igennem mange år - forleden havde vi for eksempel en inrigger ude, hvor gennemsnitsalderen var 82 år, siger hun med et grin.

Man kan altså bare møde op i klubben efter aftale og så vil en »bådvagt« sørge for at fordele de fremmødte i klubbens både til dagens roning. Det afsluttes som regel med lidt kaffe, brød og hyggeligt samvær i fælleslokalet. Udesæsonen er dog nærmest slut for i år, så vinteren kan bruges til at pudse formen af og blive klar til foråret vender tilbage og alle mand igen kan hoppe i robådene.