Ny arkitekturpris til byudviklingen

Køge - 04. oktober 2020 kl. 12:27

Traditionen tro fejres Arkitekturens Dag i hele verden den første mandag i oktober.

I Danmark benytter Arkitektforeningen dagen til kåre Danmarks første arkitekturborgmester. Det sker med en nystiftet borgmesterpris, som tildeles Køges borgmester Marie Stærke (S), der har gjort arkitektonisk kvalitet til omdrejningspunkt for byens udvikling.

Det skriver arkitektforeningen i en pressemeddelelse:

- Byudvikling og arkitektonisk kvalitet i byerne er et resultatet af utroligt mange gode kræfter, men til syvende og sidst er det borgmesteren, der har det afgørende ord, når lokalplaner og de vigtige projekter besluttes. Det vil vi gerne sætte fokus på med Borgmesterprisen - og ikke mindst hylde de borgmestre, der går foran og viser, at det betaler sig at investere i arkitektonisk kvalitet, som Marie Stærke har gjort det i Køge, udtaler Johnny Svendborg, Formand for Arkitektforeningen.

Marie Stærke er den første borgmester, der modtager Arkitektforeningens borgmesterpris. Over de sidste 25 år har Køge udviklet sig fra en forurenet havne- og industriby til en levende by med en velbevaret historisk bymidte, et levende handelsstrøg og moderne boligområder af høj arkitektonisk kvalitet.

- Jeg er utroligt stolt over at modtage Arkitektforeningens borgmesterpris. Vi har i Køge Kommune insisteret på god arkitektur og god bykvalitet, fordi det føles rigtigt - og fordi det betaler sig. Vi har været meget bevidste om, at det har været et vigtigt greb i forhold til at tiltrække investorer og nye borgere samt skabe flere arbejdspladser. Derudover har det skabt en helt anden glæde for borgerne, når de træder ud ad døren og bevæger sig rundt i byen, siger borgmester Marie Stærke

Borgmesterprisen er en ny pris, der som nævnt er stiftet af Arkitektforeningen og vil fremover blive uddelt en gang om året for at sætte fokus på arkitekturens betydning for kommunernes udvikling. Med borgmesterprisen ønsker Arkitektforeningen at hylde fyrtårnene og sætte fokus på de lokale politikeres indflydelse på den arkitektoniske kvalitet i byerne til inspiration for alle byer i Danmark.