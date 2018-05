Høringsfasen for lokalplanforslaget, der skal tillade et Aldi-supermarked med boliger på førstesalen i Herfølge, er nu slut. Placeringen er hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej, og der er i alt indkommet otte høringsforslag, som giver anledning til mindre justeringer i lokalplanen. Foto: Jesper From

Ny Aldi i Herfølge: Indsigelser fremtvinger mindre ændringer

Køge - 03. maj 2018

Det er hovedsagelig mindre justeringer og præciseringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen nu anbefaler at indarbejde, forud for at en ny lokalplan i Herfølge ventes vedtaget af byrådet. Det skriver DAGBLADET Køge.

En lokalplan, der på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej skal tillade et nyt Aldi-supermarked på cirka 1.500 kvadratmeter med boliger på førstesalen. På et møde torsdag behandler Klima- og Planudvalget lokalplanforslaget, der affødte i alt otte høringssvar, og som er årsagen til, at forvaltningen nu anbefaler de førnævnte mindre justeringer.

Trafikafviklingen i lokalplanområdet er hovedtemaet i flere af høringssvarene. Beboere på Elmevej, som ligger i den sydlige del af lokalplanområdet, har været særligt bekymrede for den trafikale løsning, fremgår det af et høringssvar fra Herfølge Borgerforening:

- Den bekymring deler vi. Derfor kan en løsning være en lukning af Elmevej for gennemkørende trafik. Det kan ske

ved en »spærring« af trafikken ved Kastanievænget før skolestien. I denne sammenhæng skal der naturligvis medtænkes en samlet vurdering af de trafikmæssige konsekvenser for det omkringliggende villakvarter i øvrigt, skriver borgerforeningen blandt andet.

I et vedlagt høringsnotat anbefaler forvaltningen imidlertid, at man ikke lukker Elmevej:

- Der er foretaget en trafiksikkerhedsrevision i forbindelse med lokalplanforslaget. I revisionen vurderes det, at det primært vil være

lokal trafik, som vil finde det attraktivt at benytte Elmevej i forbindelse med indkøb i lokalplanområdet. Forvaltningen er enig i revisionens vurdering og mener, at det vil være uhensigtsmæssigt at lukke Elmevej, da vejen fungerer som fordelingsvej til en række

boligveje, lyder vurderingen.

Læs hele historien om lokalplanforslaget i torsdagens DAGBLADET Køge.