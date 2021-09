Inden længe tager arbejdet med udviklingen af en ny parkeringsstrategi alvor fart, og blandt forslagene, som nu er på bordet, er blandt andet muligheden for at gøre dele af Køges centrum bilfri i perioder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu støbes fundamentet til ny parkeringsstrategi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu støbes fundamentet til ny parkeringsstrategi

Køge - 12. september 2021 kl. 15:31 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Selvom det bliver det kommende byråd, der skal vedtage den nye parkeringsstrategi, er det forberedende arbejde med at justere, finpudse og udvikle visionerne om fremtidens parkering i Køge C godt i gang.

På bordet ligger blandt andet planer og forslag om at højne antallet af elladestandere, at spærre bymidten af i perioder, justere betalingsparkeringsordningen og ikke mindst finde nye områder til kommende parkeringspladser.

Den kommende parkeringsstrategi er en del af kommuneplanforslaget, som ventes vedtaget til december, og i torsdags fik Teknik- og Ejendomsudvalget så mulighed for at udforske parkeringsvisionerne.

Udvalgsformand Erik Swiatek (S) hæfter sig særligt ved afsnittet om »frigivelse af parkeringsarealer ved Køge Torv og i handelsgaderne,« fortæller han.

Bag den lidt vage beskrivelse gemmer der sig således nogle spændende perspektiver, fastslår han.

- Jeg vil gerne skubbe på for at få dette til at ske, siger Erik Swiatek og fortsætter:

- Jeg tror, at man kan opnå en kæmpe gevinst ved en delvis nedlukning af Vestergade eksempelvis, siger han med henvisning til muligheden for at lukke Vestergade for trafik i perioder i løbet af sommerhalvåret.

- Samtidig kan det for mig også give mening at ensrette Torvet, så det i stedet bliver som en slags rundkørsel. Men det vil naturligvis betyde, at vi også skal kigge på indfaldsvejene til Torvet og se, hvordan vi kunne få det til at spille sammen, siger udvalgsformanden.

Af de bredere tematikker i den kommende parkeringsstrategi er det også fremkommeligheden og p-forholdene i Køge C, som Søren Brask (V) noterer sig mest.

Han fremhæver, at der er ønsker, der stritter i flere retninger, og at det kommende byråd vil skulle udarbejde en strategi, som tager hånd om det.

- På den ene side er der ønsker om at gøre centrum bilfrit, mens der på den anden side er ønsker fra erhvervsdrivende om at få bilerne tættere på butikkerne. Så for at komme det nærmere vil det kræve en analyse af fremtidens fremkommelighed for både gående og bilister i midtbyen, siger han.

Efter at de forskellige emner i parkeringsstrategien er blevet politisk godkendt, er det herfra planen, at følgegruppen for betalingsparkeringsordningen løbende inviteres til møder med forvaltningen, i takt med at parkeringsstrategien begynder at tage form.

relaterede artikler

V: Travl gade bør spærres af i weekenden 31. juli 2021 kl. 12:08

Ny p-strategi varsler flere ændringer i bymidten 30. juli 2021 kl. 14:19