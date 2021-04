Nu skal politikerne se på mulig corona-støtte til forsamlingshusene

Kommunale aktiviteter

Økonomiudvalget i Køge opfordrede senest i marts til, at Kultur- og Idrætsudvalget afdækkede behovet for en her og nu støtte til forsamlingshusene. Her besluttede Økonomiudvalget også, at en eventuel finansiering kan henvises til Økonomiudvalget.