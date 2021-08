Stigende støjgener fra særligt statens veje, men også kommunale veje aftvinger behov for snarlig handling, er der enighed om. Temaet er en del af kommuneplanforslaget, hvor støjproblematikkerne i højere grad foreslås indarbejdet i den fremtidige byudvikling, blandt andet her i Køge Nord. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nu skal der oprustes i kampen mod stigende støjgener

Køge - 03. august 2021 kl. 05:43 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Den samlede støjbelastning for Køge Kommune skal kortlægges nærmer for at skabe et mere kvalificeret grundlag for den videre byplanlægning og dertil følgende støjpåvirkninger.

Det er et af ønskerne fra borgmester Marie Stærke (S), der sammen med resten af byrådet håber at sætte yderligere skub på bekæmpelsen af særligt trafikstøj. Tematikken optræder i det kommuneplanforslag, der er i offentlig høring frem til 3. september.

Fra Marie Stærke lyder det:

- Jeg håber, at vi kan få et fuldt udbygget støjkort, der fortæller os, hvordan det ser ud med støjproblemerne lige nu. Det kan hjælpe os i forhold til at arbejde hen imod en prioriteret liste. Men det kræver, at vi først får et tilstrækkelig solidt vidensgrundlag at stå på, siger borgmesteren.

Ringvejen udfordrer Hun peger dog på velkendte områder som Vestmotorvejen ved Bjæverskov, Vemmedrup og Køge Nord, hvor der som bekendt er store støjudfordringer. Men også i Køge er der udfordringer, fremhæver hun.

- Det er jo statens motorveje, mens ringvejsstrækningen i Køge er en kommunal vej. Og her har vi prøvet ad flere omgange at sætte noget i gang, men det er ikke kommet så langt. Blandt andet fordi der ikke altid har kunnet opnås enighed mellem beboere, siger hun med henvisning til det årelange støjprojekt, hvor det ikke er lykkedes grundejere langs ringvejsstrækningen at kunne nå til fuld enighed om støjbekæmpelsen og finansieringen hertil.

Og hvor kommunen ligeledes får til rolle at organisere og delvist finansiere støjværn.

Adspurgt til, hvordan man kan komme videre med støjskærmsprojektet på ringvejsstrækningen, der efterhånden har været mange år undervejs, svarer borgmesteren:

- Igen tror jeg, at vi bør begynde med at få et fælles vidensgrundlag omkring omfanget. I forhold at samle beboerne har vi gode erfaringer fra arbejdet med kystsikring, hvor beboerne selv har været med til at finansiere udgifterne, og hvor mange har anset det for at være en investering i deres bolig. Jeg håber, at vi kan inddrage disse erfaringer og starte derfra, siger Marie Stærke.

Skal være lettere Venstres gruppeformand Ken Kristensen mener imidlertid, at kommunen nogle gange selv fungerer som benspænder. Han peger på, at han har hørt om flere eksempler, hvor kommunen besværliggør borgernes mulighed for at handle.

- I forbindelse med støjprojektet på ringvejsstrækningen har det været at krav, at man skulle oprette et støjlaug på vejen, man bor. Dertil kommer, at det kræver en finansiering på måske 100-150.000 kroner per bolig, mens kommunen så kommer med den anden halvdel. Men jeg synes, at man sender aben videre til borgerne, når man gør det på denne måde. Nogle steder falder det på, at det måske kun er fem ud af ti boliger, der ønsker et støjværn, mens det andre steder ender med, at nogle beboere ikke ønsker det, fordi de ikke har råd til det, siger Ken Kristensen og fortsætter:

- Så mit spørgsmål er, om det partout behøves, at der skal nedsættes et støjlaug? Kunne man ikke enkeltvis få lov at foretage støjmålinger og handle på det? Jeg har også hørt et eksempel på, at en borger fik afslag på at gøre et plankeværk højere, selvom denne troede, at det ville kunne hjælpe mod støjen. Jeg har ondt af de mennesker. Og ja, man kan godt sige, at »I vidste, hvad I gik ind til, da I købte boligerne.« Men vi må også bare konstatere, at trafikken er mangedoblet på vejene, som årene er gået, siger han.

Ken Kristensen håber nu på, at der i Teknik- og Ejendomsudvalget kan nedsættes en gruppe, som får til opgave at igangsætte initiativer til mulige løsninger.

Støjreducerende asfalt Samtidig nævner han, at Venstre i forbindelse med forsommerens Christiansborg-infrastrukturaftale foreslog, at den nationale pulje til støjreducerende tiltag skulle være markant større.

- Vi synes, at ambitionerne bør være større, fordi støj er så et stort samfundsproblem, siger Ken Kristensen og fortsætter:

- Kigger man på støjdæmpende asfalt, er det en dyr, men også god løsning. Og det er vi nødt til at prioritere i områder som ved Køge Nord, Vemmedrup og Ejby. For støjskærmene gør det ikke alene, hvilket vi også allerede har erfaret, siger han.

Med infrastrukturaftalen afsatte alle Folketingets partier tre milliarder kroner frem til 2035 til bekæmpelse af trafikstøj. Pengene kommer hovedsagelig til at gå til støjskærme i belastede områder langs statsvejene, men samtidig er målet, at man fremadrettet skal operere med en mere helhedsorienteret tilgang til støjbekæmpelse. Det skal komme til udtryk ved, at der i højere grad fokuseres på afledte effekter i nærområder, hvorfor ønsket er, at borgere, der påvirkes af afledte effekter også skal opnå støjbeskyttelse, og at de ikke længere kun er borgere med direkte støjpåvirkning, som vil opnå dette.