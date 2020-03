Nu lysner det for den førerløse bus mellem sygehuset og Ølby Station

Torsdag lykkedes det endelig for firmaet HOLO at få lov til at sende sin førerløse bus på gaden i Aalborg under stor mediebevågenhed. Nu er håbet, at det planlagte forsøg med en tilsvarende bus, der skal køre mellem Køge Sygehus og Ølby station, nu kan blive realiseret i en nær fremtid - det skulle oprindeligt have været testet i sommeren 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

