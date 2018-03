Nu kommer multihuset i Lellinge

Nu er vejen endelig banet for et nyt multihus i Lellinge, som skal afløse de nedslidte barakker ved byens stadion.

Køge - 02. marts 2018 kl. 20:14 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis alt går vel, så kan beboerne i Lellinge om et års tid boltre sig i et nyt multihus. Tirsdag aften vedtog Køge Byråd nemlig lokalplanen, der gør byggeriet muligt.

- Nu glæder vi os til at komme i gang, siger Ulla Nygaard, der er formand for Lellinge Beboerforening.

- Jeg fulgte byrådets behandling af sagen hjemmefra og bed mærke i at det er et enigt byråd, der vedtog lokalplanen. Det tyder heldigvis på stor opbakning til det kommende byggeri, fortsætter hun.

I forbindelse med salget af Lellinge skole og SFO, besluttede byrådet i Køge at bruge pengene til at bygge et multihus på Lellinge Stadion som erstatning for gymnastiksalen på Lellinge Skole.

Det nye multihus kommer til at have en minihal, omklædningsfaciliteter og et helt nyt klublokale. Skitsen til multihuset er blevet til i samarbejde med Lellinge beboerforening og Lellinge IF.

Ulla Nygaard fortæller, at nu skal arbejdet i udbud og så kommer man forhåbentlig i gang med byggeriet her til foråret.

- Selvom vi er blevet lidt forsinket, så håber vi stadig på at kunne tage det nye multihus i brug til næste år, så tæt på årsskiftet som muligt, siger hun og pointerer, at nu hvor man ved med sikkerhed, at skolens gymnastiksal snart bliver revet ned, så gælder det om at have et alternativ klar så hurtigt som muligt.