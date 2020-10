Toilettet på Køge Torv udvider åbningstiden. Tiltaget træder i kraft op til i julehandlen og fortsætter efter nytår. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan man også tisse om søndagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan man også tisse om søndagen

Køge - 31. oktober 2020 kl. 11:46 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det bliver lettere at være en tissetrængende kunde i Køge bymidte.

Køge Byråd har indgået en aftale om at udvide åbningstiden for toilettet ved siden af rådhuset på Torvet. Aftalen er en del af byrådets budgetforlig.

Her var det Dansk Folkeparti, der havde forslaget med til forhandlingsbordet.

- Vi har modtaget breve om det, og en borger har flere gange påpeget ønsket i byrådssalen. Derfor undersøgte vi, hvad det ville koste at holde det toilet åbent, for det giver god mening, at man kan gå på toilettet i byen. Det ville jeg godt byde ind med, det er ikke alverden, men det er rart, at vi har nogle toiletforhold. Så tog vi den op i budgetforhandlingerne. Jeg tror nu nok, at der var nogen, der trak lidt på smilebåndet, men så blev det vedtaget, fortæller Bent Sten Andersen (DF).

Aftalen betyder, at toilettet også vil være åbent om søndagen i tidsrummet mellem klokken 8 og15. På hverdage har toilettet åbent i butikkernes åbningstid.

Åbent i julehandlen Ifølge aftalen skulle de nye åbningstid træde i kraft den 1. januar 2021. Men det synes Venstre var for sent.

- Vi foreslog, at vi skulle starte det allerede nu her til julehandlen. Det var der flertal for, så vi er rigtig godt tilfredse med, at vi kan komme i gang allerede nu, siger Søren Brask, der er medlem af Teknik- og ejendomsudvalget for Venstre.

- Det har været et bredt ønske, lige som der er en borger, der har spurgt til det i byrådets spørgetid, fordi de syntes, det var for dårligt, at man ikke kunne komme på toilettet uden for åbningstiden, siger Søren Brask.

Prisen for at udvide åbningstiden for toilettet på Torvet er 38.000 kroner om året. Det går til rengøring og personale til at åbne og lukke.