På Teaterbygningen bliver der nu mulighed for at bilve testet for Covid-19. Foto: Jesper From

Nu kan man blive corona-testet i Køge

Fremover er det muligt at blive testet for corona-virus her i Køge Kommune for borgere, der ikke udviser symptomer. Indsatsen er en del af Region Sjællands initiativer og kommer for Køge Kommunes vedkommende til at omfatte Teaterbygningen, Bag Haverne 1, som vil have åbent hver fredag kl. 10 - 12 for borgere, der har bestilt tid i forvejen på coronaprover.dk.