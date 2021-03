Nu kan landsbyerne søge penge til projekter

Trænger fællesarealerne til en forskønnelse, legepladsen til en fornyelse, eller er der et særligt kulturarrangement, som landsbyerne drømmer om at få gennemført? Det kan Køge Kommunes Landsbypulje 2021 muligvis hjælpe med. Puljen er i hvert fald nu åben for ansøgninger frem mod 9. maj.

- Det er fint at se, hvordan der bliver udviklet rundt om i vores landsbyer, som mange steder også trækker nye beboere til. Som kommune er det en stor gave at have så mange stærke fællesskaber ikke mindst ude i landdistrikterne, så jeg glæder mig meget til at se de mange forslag fra engagerede borgere, udtaler formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL), i pressemeddelelsen.