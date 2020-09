Se billedserie Endelig kan den omfattende renovering af Vemmedrupskolen komme i gang. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan byggeriet endelig komme i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan byggeriet endelig komme i gang

Køge - 11. september 2020 kl. 07:57 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Topmoderne lokaler vil tage imod elever, lærere og pædagoger, når den nye Vemmedrupskole står klar næste år. Efter et EU-udbud er der nu valgt den entreprenør, der skal stå for den omfattende renovering af skolen - første spadestik bliver taget 9. oktober. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Det bliver virksomheden Elindco A/S, der skal stå for byggeriet. Det er en erfaren og professionel aktør, som vi tidligere har haft et godt samarbejde med. Så jeg ser frem til, at de sammen med vores rådgivere KANT arkitekter får skabt en rigtig god og moderne skolebygning, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek.

Renoveringen, der blev vedtaget på baggrund af omfattende skader fra skimmelsvamp, er så omfattende, at det reelt vil opfattes som en ny skole med nye lokaler, nye ovenlysvinduer, akustikdæmpende lofter og en faglig sammenhæng omkring lokalernes placering.

Blandt andet bliver SFO'en placeret i hjertet af skolen, så lokalerne kan udnyttes endnu bedre i både skole- og SFO-tid.

Projektets størrelse betyder, at et EU-udbud har været påkrævet - en proces, der tager tid, forklarer formand for Skoleudvalget, Mads Andersen:

- Det kan være svært at forstå, at det har taget så lang tid, men udbudsregler og EU-lovgivning er ret tidskrævende. Nu kan vi starte den længe ventede proces, hvor vi renoverer og samtidig giver bygningen et pædagogisk løft. Selve ruminddelingen og indretningen bliver helt ny og i tråd med, hvad en moderne skole har brug for. Det glæder jeg mig til at følge med i, siger han.

Også skolens leder, David Elin, ser frem til at kunne byde sine elever og ansatte velkommen tilbage i en skole, der nærmest vil stå som ny:

- Den nye Vemmedrupskole bliver ikke bare flot - den bliver også en klar gevinst for både trivsel og faglighed. Så jeg glæder mig meget til at se projektet blive til virkelighed, og naturligvis ikke mindst til vi kan tage skolen i brug, siger David Elin.

Skolen forventes at kunne slå dørene op efter efterårsferien 2021.