Nu kan alle pensionister købe ældremad

Seniorrådet »bakker op om, at mad fra det Danske Madhus fremover udvides til at gælde for alle pensionister i Køge kommune. Vi bifalder at det fremover bliver enklere rent administrativt, imidlertid vil vi pointere at systemet bør gøres så brugervenligt for den enkelte borger, som muligt«, og at Handicaprådet »finder at forslaget om at udvide madordningen er en glimrende måde at støtte flere borgere og samtidig mindske bureaukratiet«.